Las revalorizaciones inyectan cerca de 220 millones al mes a los pensionistas

El 1 de enero de 2022 entró en vigor en España la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, «de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público». Como expone en su preámbulo, la norma fijó que la revalorización de las prestaciones quedaba blindada con «la inflación media registrada en el ejercicio anterior», a fin de preservar la capacidad de compra de, en aquel momento, casi 9 millones de personas (681.434 en Galicia). Esta ley exhibió de inmediato su capacidad de poner a prueba las costuras del sistema: la invasión de Ucrania y un cúmulo de tensiones geopolíticas y logísticas más disparó el índice de precios a niveles desconocidos desde los años ochenta, de ahí que las pagas contributivas subieran en un 8,5% en 2023, con un alza paralela extraordinaria del 15% para las no contributivas.

Un ejemplo: si la revalorización de estas prestaciones costó un extra de 1.911 millones de euros durante el ejercicio 2022, incluyendo las pagas extraordinarias de junio y diciembre, al año siguiente este importe se acercó hasta los 2.600 millones de euros. ¿Y ahora? La ley 21/2021 está en vigor y las pensiones se van actualizando año tras año. De media, las revalorizaciones implican una inyección de 220 millones de euros al mes a los pensionistas gallegos, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En lo que va de año, hasta el 30 de septiembre, las actualizaciones han supuesto un desembolso adicional para la caja única de 2.180 millones de euros. O dicho de otro modo: es el dinero que habrían dejado de percibir los pensionistas de Galicia de no existir la normativa vigente.

Más mejoras

La actualización de las pagas, en paralelo a la mejora en las bases de cotización de las personas que se acaban de jubilar, es lo que ha permitido que la pensión media en Galicia se haya acomodado al fin por encima de los 1.100 euros mensuales, aunque continúa siendo la segunda más baja del país, solo por detrás de Extremadura. Las pensiones de jubilación están ya de media en los 1.300 euros, frente a los 1.100 de las de incapacidad permanente o los 800 euros de las de viudedad.

De cara a la revalorización para el año 2026 todavía habrá que esperar dos meses para conocer el dato definitivo de inflación que servirá de baremo. En todo caso, los analistas de Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros), de los más referenciados en cuanto a previsiones macroeconómicas en España, estiman que el IPC anual se quedará en el 2,6%. Por tanto, y tomando como referencia la pensión media que se abona en Galicia, las prestaciones medrarán en torno a los 411 euros anuales, equivalentes a algo más de 29 euros mensuales por 14 pagas. En 2024 el coste total del sistema público de pensiones en Galicia superó los 11.660 millones de euros, el doble que hace veinte años.

Las claves

Normativa. La ley que blindó la actualización de las pensiones conforme a la inflación entró en vigor en enero de 2022, en la antesala de la oleada inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania.

Actualización. Funcas estima un índice de precios al consumo (IPC) anual del 2,6%, que sería el porcentaje de actualización de las pensiones para el año que viene.

Más ingresos. De confirmarse, supondría el cobro extra de 411 euros de media para los gallegos.