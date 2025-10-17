BBVA se dispara hasta un 7% en el Ibex mientras el Sabadell se anota caídas del 6% tras el fracaso de la opa

Las acciones de BBVA se han disparado hasta un 7% en la apertura de la sesión en el Ibex este viernes y se intercambian a 16,82 euros, mientras que las de Banco Sabadell caen algo más del 6,4%, hasta los 3,020 euros por título, tras el fracaso de la opa lanzada por el banco vasco sobre la firma catalana. La operación apenas obtuvo una aceptación del 25,47% de las acciones con derecho a voto, lo que impide a la entidad impulsar una segunda opa. La primera reacción bursátil se produjo este jueves en Wall Street, donde los títulos del banco presidido por Carlos Torres se anotaron su mejor sesión desde julio y repuntaron casi un 7%, hasta los 19,48 dólares por unidad.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó este jueves, con la Bolsa española ya cerrada, el resultado negativo de la OPA, pues no se ha alcanzado el límite mínimo fijado por el BBVA para la validez de la oferta. Tras ello, las acciones de BBVA se dispararon en el mercado estadounidense, hasta cerrar la sesión con una fuerte subida de casi el 7%. BBVA no cotiza directamente en Wall Street, sino que lo hace a través de los ADR (American Depositary Receipt), certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una sociedad constituida fuera del territorio norteamericano.

La OPA se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana, es decir, excluyendo autocartera. Después de 17 meses desde que se anunció la operación, BBVA no ha conseguido que OPA alcance el 50% de aceptación necesario para hacerse con el control de la compañía. Tampoco logró superar el 30%, un nivel clave que le habría permitido renunciar a ese mínimo del 50% y así poder lanzar una segunda OPA en efectivo sobre el resto del capital que aún no poseía. Según la notificación remitida al organismo supervisor, las aceptaciones presentadas a la OPA quedarán ineficaces de forma inmediata, asumiendo el oferente los gastos derivados del proceso de aceptación. Como consecuencia, los accionistas de Sabadell que participaron en la OPA conservarán la titularidad de sus acciones, sin que esta situación tenga ningún impacto sobre ellas.

Recompra de acciones

Ante esta situación, los analistas vaticinaban que vaticinabans de BBVA se dispararían en Bolsa ante el fracaso de la operación, mientras que el Sabadell acusaría caídas. "Por el simple hecho de que la operación no salga adelante creemos que las acciones de BBVA repuntarán mañana, a la vez que las de Sabadell caerán por la eliminación de la prima que conllevaba la operación. A esto hay que sumar que BBVA ha afirmado que realizará una recompra adicional de acciones debido al exceso de capital que el banco ya lleva tiempo acumulando. Esto era algo que descontábamos en nuestro análisis de escenarios, dado el caso en el que no saliera adelante la OPA. Por ello, creemos que las acciones de BBVA pueden subir este viernes entre un 5% y un 10%, mientras que las de Sabadell pueden caer entre un 5% y un 10%", expuso este jueves por la noche el analista Javier Cabrera.

Poco después de conocerse el resultado de aceptación, el BBVA emitió un comunicado en el que anunciaba que tomará "de manera acelerada" su plan de distribución. En concreto, BBVA ha detallado que el próximo 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente, valorada en cerca de 1.000 millones de euros. Además, el 7 de noviembre abonará el mayor dividendo a cuenta de su historia, lo que supondrá un desembolso total aproximado de 1.800 millones de euros. Además, en cuanto reciba la autorización del Banco Central Europeo (BCE), el banco podrán en marcha "una significativa recompra" de acciones adicional. Durante la presentación de resultados del pasado mes de julio, la entidad ya había anunciado un plan estratégico hasta 2028 que prevé distribuir 36.000 millones de euros entre sus accionistas. Con todo, estima obtener unos beneficios netos de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028.