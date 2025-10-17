El CTAG aborda el despido «de un máximo de 150 trabajadores» dentro de su plan de ajuste «con un enfoque de diálogo social»
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia confirma, en un comunicado, lo adelantado en las últimas horas por FARO
Además del ERE de extinciones contractuales, anuncia un ERTE con una duración máxima de 110 días laborables de suspensión para el resto de la plantilla
R. V.
El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha plasmado en un comunicado de prensa su ruta de reducción de capital humano, ante el panorama de recesión que vive el sector, como ya adelantó FARO en las últimas horas.
Ese «plan de ajuste», reza ese comunicado, ya se ha trasladado «a la representación legal de las personas trabajadoras», con la intención de «iniciar un proceso de negociación, motivado por la actual situación económica e industrial del sector de automoción y su repercusión en el mercado».
Los números que baraja la empresa son las anunciadas por el diario decano: «Se prevé la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con una duración máxima de 110 días laborables de suspensión, que afectaría potencialmente a la totalidad de la plantilla. Así mismo, se prevé el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicaría la extinción de contratos para un máximo de 150 personas trabajadoras».
El CTAG asegura que «aborda este proceso con un enfoque centrado en el diálogo social con la representación de las personas trabajadoras desde la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto y con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y continuidad del centro a largo plazo».
«Mantiene su firme compromiso»
A pesar de estas decisiones, el CTAG, que cuenta con 1.034 profesionales en plantilla «con un alto conocimiento científico-tecnológico», se reconoce como un organismo «clave para el ecosistema industrial gallego». De ahí que mantenga «su firme compromiso con la construcción de nuevas oportunidades y atracción de nuevos proyectos en Galicia».
Los trabajadores confían en que el número de despidos sea menor
En declaraciones a FARO, Hugo Méndez, de la CIG, explicó que los 150 despidos planteados son «os números iniciais» y esperan poder reducirlos. «Foi unha reunión curta, que non pasou de 10 minutos, na que falaron de levar o dous procesos xuntos, algo pouco habitual», explica. El comité de empresa (formado por ocho miembros de CC OO, siete de CIG y seis del antiguo sindicato Independientes de CTAG) constituirá ahora la comisión negociadora. Lo que lamentan tanto Méndez como los trabajadores consultados es la descapitalización humana del centro, que en agosto del año pasado con un pico de más de 1.100 investigadores y que ahora, según los documentos presentados por la empresa, son 893. Casi un 20%, al que se sumará ahora los despidos resultantes de la negociación del ERE. «Hai unha tendencia á baixa e desde finais do ano pasado xa había un runrún dun posible ERE», añade Méndez.
