La china Leapmotor se prepara para lanzar su primera «furgoneta»

La socia china de Stellantis, Leapmotor, quiere entrar en el nicho de vehículos comerciales europeos. No será con una furgoneta al uso, pero un paso decisivo con los escasos dos modelos que ahora vende, el C10 y el T03, en sus diferentes versiones, y el próximo B10. Y es que la firma que dirige Jiangming Zhu planea reconvertir el coche más pequeño de la compañía para

Según explicó al medio especializado Auto Express el director general de Leapmotor en Reino Unido, Damien Dally, están barajando la creación de un Leapmotor T03 Van, que sería más similar a la versión comercial del nuevo Citroën C3, con la eliminación de los asientos traseros y el tintado de las ventanas traseras. Con ello, rivalizaría con el coche de Stellantis, pero también con el que Dacia, competidor directo, comercializa: el Spring Cargo. Damien Dally señaló en concreto que la firma «está estudiando» una furgoneta T03, lo que ya fue recogido por los medios asiáticos como una gran novedad para el productor chino. Se espera que, además, fuese la más barata de su segmento.

Según la Asociación China de Turismos (CPCA), Leapmotor exportó entre enero y septiembre 37.800 unidades, 20 veces más que el año anterior, en su escalada imparable hacia el mercado europeo.