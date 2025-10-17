Canadá amenaza a Stellantis con medidas legales si no cumple los compromisos

La ministra de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, Mélanie Joly, ha advertido a Stellantis con la posibilidad de emprender acciones legales en caso de que la compañía no respete sus obligaciones. «Escribo tras las llamadas mantenidas ayer con el Gobierno de Canadá y Stellantis para expresar mi extrema preocupación por los planes de inversión de Stellantis en Canadá y para exigir que la empresa respete sus obligaciones derivadas de los miles de millones de dólares de apoyo financiero que le ha prestado durante décadas», ha trasladado la ministra en una carta enviada al CEO de Stellantis, Antonio Filosa, tras el anuncio de más de 13.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros al cambio) en EE UU.

Esta apuesta iría en detrimento de la planta que tiene la firma en Brampton (Ontario), donde inicialmente estaba prevista esta producción. Para el Gobierno, la decisión empresarial de trasladar Jeep Compass a Illinois pone en peligro el futuro de Brampton y su fuerza laboral, como ya advirtió en la jornada anterior el propio primer ministro de Canadá, Mark Carney.