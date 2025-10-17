Andreas Roxe, fundador y CEO de The Nordic Projekt : «La acogida de las lentillas OpticVue en farmacias está siendo muy positiva»

The Nordic Projekt es el referente en cuidado visual en farmacias del sur de Europa. Con raíces suecas y sede en Elche, está presente en más de 10.000 puntos de venta, haciendo accesibles soluciones visuales de alta calidad. Su objetivo es claro: cuidar la vista de sus clientes con innovación, diseño y tecnología. Sus marcas Nordic Vision, Perspektiv, Matters y Lektor combinan estilo, confort y eficacia, reflejando un compromiso constante con la salud visual y con productos pensados para la vida real. A esta apuesta se suma ahora OpticVue, las primeras lentillas de venta directa en farmacias, con una acogida que está superando expectativas.

-The Nordic Projekt es hoy el grupo líder en cuidado visual en farmacias del sur de Europa. ¿Cómo resumiríais vuestra trayectoria hasta llegar a esta posición de referencia?

-Hemos recorrido un camino propio basado en la innovación constante y la cercanía al consumidor. Desde revolucionar la venta de presbicia con nuestro sistema 360º en 2015 hasta ser pioneros en gafas con filtro de luz azul, cada paso ha estado orientado a ofrecer soluciones prácticas y confiables en el canal farmacia. Esta combinación de innovación, diseño y accesibilidad nos ha permitido consolidarnos como referencia y líderes de mercado.

-En 2015 revolucionasteis la venta de presbicia en farmacia con vuestro sistema 360º. ¿Qué supuso esa innovación para el sector y para el consumidor?

-El sistema 360º cambió las reglas del juego: permitió ofrecer soluciones, hasta entonces inexistentes, para la venta de presbicia en autoservicio. Un expositor patentado de autoservicio en la farmacia incrementó las ventas en un 43%. Para el consumidor, significó comodidad, confianza y acceso rápido a productos de calidad. Para el sector farmacéutico, representó un antes y un después, pues eliminaba las desventajas que tenía la venta de este tipo de producto: dedicación excesiva de tiempo, tanto en la atención al cliente como en su proceso de control de producto y reabastecimiento. Una vez más, demostramos cómo la innovación puede transformar la experiencia de compra en farmacias, tanto para el farmacéutico como para el cliente.

"La venta de lentes en farmacias está permitida como reposiciones, con la misma calidad de fabricantes líderes que abastecen a la mayoría de ópticas. Cada día, una media de 10 farmacias nos contactan para incorporar esta categoría, con ventas sostenidas y usuarios que repiten satisfechos"

-También fuisteis pioneros en gafas con filtro de luz azul, que hoy son las de mayor absorción del mercado. ¿Cómo habéis integrado innovación y diseño en vuestros productos?

-Nuestra apuesta ha sido siempre unir nuevas tecnologías, funcionalidad y estética. Fuimos pioneros en lanzar gafas con filtro de luz azul que no solo protegen la visión frente a pantallas, sino que también incorporan diseño moderno y comodidad, reflejando nuestra filosofía de productos innovadores que el consumidor quiera usar a diario. Actualmente nuestras gafas son las que mayor capacidad de absorción tienen del mercado.

-Ahora dais un paso disruptivo con OpticVue, la primera marca de lentes de contacto de venta en farmacias. ¿Qué impacto esperáis que tenga esta novedad en el sector y en el consumidor?

-Con OpticVue buscamos hacer accesibles las lentes de contacto, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de adquirirlas de manera segura y fiable directamente en la farmacia. El lanzamiento ha tenido un gran impacto en el sector. La acogida de la farmacia está siendo muy positiva, superando nuestras expectativas; incluso hay ópticas interesadas gracias a la calidad del producto. Cada día, una media de 10 farmacias nos contactan para incorporar esta categoría, y las ventas crecen de manera sostenida con usuarios que repiten, satisfechos con la comodidad, la accesibilidad y la seguridad del producto.

-El lanzamiento de lentillas en farmacias ha generado ciertas reacciones en una pequeña parte del sector óptico. ¿Cómo las valora?

-Cada innovación disruptiva genera movimientos, es algo natural cuando se abre una nueva categoría. Lo importante es que todo lo hacemos con total garantía legal: las farmacias pueden dispensar lentillas en formato reposición, y los productos son exactamente los mismos que se encuentran en ópticas, procedentes de los fabricantes líderes del mercado. La diferencia es que el consumidor ahora gana en accesibilidad, horarios y cercanía gracias al farmacéutico, un profesional sanitario de máxima confianza. La acogida ha sido excelente: cada día más farmacias se suman al proyecto, y quienes las prueban destacan su comodidad y eficacia, y continúan confiando en el producto. Nuestro objetivo no es sustituir a nadie, sino ampliar opciones y acercar la salud ocular a más personas.

-La farmacia aporta cercanía, confianza y accesibilidad. ¿Por qué es este el canal idóneo para democratizar el uso de las lentes de contacto?

-Las farmacias son el entorno perfecto para acercar soluciones ópticas al público. Están presentes en la vida cotidiana, generan confianza y garantizan un acceso seguro a productos de calidad. En este contexto, OpticVue demuestra que es posible democratizar las lentes de contacto sin comprometer la seguridad ni la calidad, sino todo lo contrario: sumando comodidad, horarios amplios y proximidad al consumidor.

-Con más de 10.000 puntos de venta en el sur de Europa y una clara vocación internacional, ¿cuáles son vuestros próximos retos y objetivos de crecimiento?

-Nuestro foco está en seguir creciendo internacionalmente, consolidando nuestra presencia en nuevas regiones y ampliando nuestra red de farmacias colaboradoras. A la vez, queremos seguir innovando en productos de salud visual, manteniendo la combinación de accesibilidad, calidad e innovación que nos caracteriza.