Pernas toma las factorías de Atunlo y se separa de Marfrío por auto judicial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) dio cuenta ayer del trigésimo capítulo derivado del cataclismo de Atunes y Lomos (Atunlo), que fue la mayor comercializadora de túnidos de España y que se resiste a trazar un desenlace para su historia. Lo que el BOE divulgó fue la admisión a trámite del plan de reestructuración de Atunlo O Grove para su homologación judicial, lo que permitirá, de producirse, dar carpetazo a uno de los capítulos más intrincados de todo el proceso. Porque la matriz Atunlo está en liquidación, en efecto, pero sus dos filiales en Galicia —la mencionada de O Grove y Frigoríficos de Cambados (Fricam)— continúan operativas, y es en torno a ellas que se siguen escribiendo páginas.

Ahora bien, lo más importante: se ha aprobado judicialmente una oferta para que ambas factorías sigan produciendo lomos de atún precocidos para la conserva y productos refrigerados para consumo humano directo, respectivamente. A través de un auto con fecha de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso FARO, la jueza Amelia Pérez Mosteiro no solo ha decretado el traspaso de las fábricas, sino también un divorcio: el de Comercial Pernas con Marfrío, que emprendieron juntos un proyecto en Portugal. Terminaron muy mal avenidos.

Como ya avanzó este periódico, Comercial Pernas formalizó —a través de la mercantil Mare Inversiones e Inmuebles— una oferta para tomar el control de Atunlo O Grove, que a su vez tiene el 100% de las acciones de Fricam. A efectos prácticos, se trata de una operación para asumir la gestión directa y plena de las factorías. La propuesta la hizo a la administradora concursal de la matriz, propietaria del 65,43% de la primera de las subsidiarias mencionadas. Puso sobre la mesa el desembolso de 500.000 euros —el valor contable de estos activos está por debajo de los 408.000 euros—, con un aporte extra.

Operación doble

Porque de Atunlo O Grove también cuelga la sociedad creada con Marfrío, Central Lomera Portuguesa, en la que participan a partes iguales. La propia Marfrío —a través de Produtos Alimentares e Pescas, Pralisa— ofreció 1,4 millones de euros para tomar el control completo de la sociedad; ese plus en el pago por Atunlo tendría que ser el equivalente al 40% de esos 1,4 millones. En definitiva, 1.060.000 euros en total: los 500.000 euros ofrecidos por Pernas por Atunlo O Grove (y todo lo que depende de ella) y otros 560.000 de lo que se ingrese por la venta de Central Lomera.

No hay modo alguno de que ambos socios puedan reconciliarse, como ha constatado la experta que está dirigiendo la liquidación. Así que la jueza ha dictado la separación salomónica: la oferta de Marfrío «es firme, seria y creíble», así que ha ordenado que se ejecute la doble transacción —la de Atunlo O Grove y la de Central Lomera Portuguesa— al mismo tiempo para evitar reservas ni contratiempos. Ha dado de plazo un mes. ¿Esto quiere decir que se terminarán los litigios? No apuntan a eso las fuentes consultadas inmersas en el procedimiento. Desde la propia Comercial Pernas aseguran que la propuesta de Marfrío fue rechazada en junta de Fricam «por falta de solidez» con fecha del día 13 —el auto judicial es del 15— y que hay una oferta mayor, por 1,45 millones de euros, por esa mitad de la fábrica de Portugal.

¿El único desenlace que se atisba en claro? El de Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), armadora vasca y ex cofundadora de Atunlo, que ha logrado homologar su propio plan de reestructuración esta misma semana tras haber enajenado tres atuneros —Playa de Bakio, Playa de Aritzatxu (ahora Beti Aurrera) y Playa de Noja (ahora Beatriz Cristina)– y el macicero Zillari (rebautizado ya como Al Malah, con pabellón de Omán). Un juzgado de Bilbao validó el plan de ajuste con fecha del 13 de octubre.

Actividad de logística frigorífica en la antigua Atunlo Cabo Verde, en Mindelo. / Enapor