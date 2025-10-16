Galicia cumple los requisitos que busca SAIC: mano de obra, puerto y proveedores

El grupo chino SAIC, dueño de marcas como MG o Maxus, es uno de los principales actores del sector de la automoción. Y no solo en su país, donde es número uno, también en Europa. Los datos de la consultora especializada Jato Dynamics muestran que, aunque no está entre los diez primeros en el primer semestre, el pasado agosto la compañía estatal del gigante asiático logró situarse en el décimo puesto de la lista de ventas del continente, justo por debajo de otra firma china, Geely, y tras dar un salto interanual del 45%. Un avance, uno más, que hace que los responsables de la empresa mantengan muy vivos los planes de tener su propia fábrica de coches en Europa. Galicia está entre las zonas de interés y cumpliría con lo que demanda SAIC, según los requisitos de la firma: conexión logística (con puerto), mano de obra cualificada y una red de proveedores.

El portavoz del grupo para la península ibérica, José Antonio Galve, no quiso ni confirmar ni desmentir la publicación de FARO de ayer, en la que se adelantaba el interés de la compañía por la comunidad. Lo que sí trasladó a este medio es que «el compromiso de SAIC con Europa sigue intacto» y que «España sigue estando bien posicionada» para albergar la factoría. «Nos encantaría que esa fábrica fuera para España, pero es una decisión objetiva de negocio del grupo», comentó.

De igual forma, Galve destacó los requisitos que tiene el gigante automovilístico asiático para decidirse por un territorio u otro. Enumeró, en concreto, tres demandas, comenzando porque la región disponga de una red de proveedores amplia y consolidada. En este caso, la comunidad gallega, y en concreto las provincias de Pontevedra y Ourense, cumplen con creces. Como dijo en un acto celebrado ayer mismo en Nigrán la presidenta del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), Patricia Moreira: «Lo que tenemos aquí es muy poderoso».

Por otro lado, la dueña de MG también puso encima de la mesa la necesidad de mano de obra cualificada. Stellantis Vigo y la red de empresas del sector acumulaban al cierre del pasado curso 23.600 empleos, aunque a veces cueste cubrir todas las vacantes. Y al igual que pasa en el terreno de los proveedores, también está el apoyo del país vecino para cubrir puestos.

Por último, Galve también señaló el «acceso a vías logísticas», tanto para el envío de coches como para la recepción de piezas desde China. En Vigo se encuentra uno de los tres principales puertos de automoción y el polígono de la Plisan, además de disponer de espacio suficiente para una hipotética fábrica, estará conectada por tren al Corredor Atlántico el próximo año.

Aunque hasta el momento se han ido superando los límites que se marcaba SAIC —aparentemente— para tomar la decisión final, el portavoz para España y Portugal reconoce que «no hay un plazo previsto». De igual forma, tampoco asegura que la planta fuese a ser de MG —«todavía por determinar qué productos se fabricarían»—, si bien es la principal marca que comercializa en Europa, estando las demás (excepto Maxus) centradas en el mercado chino.

Tras la noticia de la reactivación del interés por Galicia, la Xunta se limitó a confirmar a este periódico que «sabe del interés de SAIC por invertir en España» y que la comunidad estaría «en las quinielas». Lo que no quisieron confirmar es si se va a producir una reunión próximamente o no. Desde Zona Franca de Vigo, por su parte, las fuentes consultadas apuntan a que desconocen del interés de la compañía asiática por el territorio.

Lazo con Aragón

La posible llegada del grupo a España se sumaría al reguero de compañías chinas de automoción que se interesan por el país para dar el salto Europa. Ahí están, por ejemplo, el grupo Chery (dueña de Omoda y Jaecoo) en la antigua planta de Nissan en Barcelona; la alianza de Zhengzhou Nissan Automobile Company (parte de Dongfeng) con Anhui Coronet para reactivar la planta de Santana en Linares; la gigafactoría de baterías de Envision AESC y la planta de Hunan Yuneng para materiales catódicos en Extremadura, o la megainversión de 4.100 millones de CATL con Stellantis en Zaragoza para producir baterías.

Precisamente Aragón puede ser uno de los grandes rivales en la terna por SAIC, ya que además de cumplir con los requisitos del grupo (solo le faltaría la parte portuaria) cuenta con terreno de sobra y con la proximidad de CATL. Y es que ambas firmas son socias desde hace años, han firmado varios acuerdos de colaboración y coches de las marcas MG o IM (se vende en China) llevan las baterías del líder mundial en equipos de ion de litio para automóviles eléctricos.