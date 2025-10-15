La UPC y Adolfo Domínguez crean una nueva Cátedra para impulsar la moda sostenible

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la firma de moda Adolfo Domínguez cerraron ayer un acuerdo para crear la Cátedra I+AD en «Calidad e Innovación textil (UPC-Adolfo Domínguez)» de investigación y fomento de nuevas prácticas de moda sostenible. La Cátedra, que se ubica en el Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (Intexter), se centrará en «formar, investigar, transferir y divulgar los resultados de la investigación en los ámbitos de la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la industria de la moda», explicaron además.

Concretamente, destacaron la colaboración en los planes formativos de empresas del sector de la moda, particularmente del grupo Adolfo Domínguez, la convocatoria de premios para poner en valor e incentivar las buenas prácticas sostenibles, la organización de seminarios y conferencias o el impulso de las manos de las prácticas en empresa. Además, la Cátedra potenciará la organización de jornadas de divulgación tecnológica sobre temáticas innovadoras, y la colaboración y promoción de eventos técnicos y científicos sobre temas de interés y su publicación.

La profesora Mónica Ardanuy, codirectora de la Cátedra, destacó que su meta será «ayudar a la industria de la moda desde el rigor científico a crear prendas que, desde el punto de vista no solo del diseño, sino también de la tecnología textil, se conciban para ser funcionales, sostenibles y de calidad».