Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate

Rosp Corunna, la family office de Sandra Ortega Mera, ha vuelto a ganar un pleito contra Banca March por el concurso de acreedores de Room Mate, la cadena hotelera fundada por Kike Sarasola.

El litigio emana de unos avales que el antiguo gestor de Ortega, José Leyte, concedió a Room Mate sin el consentimiento de la hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera, como ha considerado probado la magistrada del juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid.

El fallo constata «la más absoluta falta de prueba» que demuestre que Ortega dio su visto bueno a la emisión de unas denominadas cartas de patrocinio (comfort letters, en el argot profesional) por el conjunto de la deuda de Room Mate, ha resumido el diario El País. De ahí que las considere «nulas de pleno derecho» y exima a Rosp Corunna de afrontar los pagos reclamados por Banca March. En total, la reclamación ascendía a 36 millones de euros, de los 144 millones supuestamente avalados por Leyte en nombre de la family office de la empresaria y filántropa gallega. Este directivo fue despedido en el año 2020 por pérdida de confianza.

«La actividad probatoria practicada no permite determinar acreditado en modo alguno el consentimiento en la operación de la única persona que tenía capacidad para el otorgamiento de las cartas de patrocinio a las que se refiere la demanda [...] pudiendo concluirse que son nulas de pleno derecho», dicta el fallo.