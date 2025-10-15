El precio de la «vuelta al cole» se dispara como nunca en Galicia

Que las clases de hoy no tienen nada que ver con las de hace dos décadas es algo evidente. Cualquier millennial puede corroborarlo —y las diferencias serían más grandes si nos fuésemos a las generaciones predecesoras—, porque la forma de educar ha cambiado tan rápido como lo ha hecho la tecnología, y como consecuentemente ha mutado la manera en la que nos relacionamos.

Hace 20 años no había smartphones, el adjetivo inteligente ni siquiera se había asociado aún a un dispositivo electrónico y los únicos teléfonos que se veían en los centros educativos, pocos, eran de los profesores o los padres que recogían o dejaban a sus pequeños. Igual que los antiguos computadores de las escuelas —también bajo mínimos—, los abuelos de los ordenadores que hoy ocupan las aulas de informática, una disciplina que ganó su propio espacio como fue víctima de su propia evolución, rebautizándose con los años como TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

La lista de ejemplos es larga, casi infinita, y dentro de ella se incluyen los precios, que se han disparado y distan mucho de ser los que eran. Por cada 100 euros que una familia gallega gastaba en educación en septiembre de 2005, hoy apoquina más de 150. Por cada 200, más de 300. Y si antaño se dejaba 300, ahora superaría los 450. El coste de la vida (educativa) se ha incrementado un 55,4% en este tiempo, pero la cuesta de la vuelta al cole —Infantil y Primaria— jamás había sido tan pronunciada en Galicia como la que se ha sentido en este curso, en el que los precios han aumentado casi un 5%.

Así consta en los datos difundidos este miércoles por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que muestran que los precios se han cebado con la vuelta al cole de los estudiantes más jóvenes, que se encarece como nunca en la comunidad. Los precios se elevan un 4,9% en septiembre frente a agosto: récord de la serie histórica y por encima del 3,5% que ascienden en la media de España. Un incremento que duplica al repunte que registra Secundaria (+2,2%) y contrasta con la situación que vive la educación universitaria gallega (sin variación).

Sumando todas las ramas, los precios de la educación crecieron un 1,3% el mes pasado en Galicia, situándose esta categoría como la primera que mayor alza sintió y con la provincia de Pontevedra a la cabeza (+2%, el aumento de mayor envegadura desde que se lleva la cuenta).

Más lejos están A Coruña (+1,2%), Lugo (+0,8%) y Ourense (sin variación), en el caso de la educación, mientras que la segunda categoría que más se encarece a nivel autonómico es el vestido y el calzado (+1,2%). Todo ello en un mes en el que los precios se han comportado bien en su conjunto, con una ligera caída del 0,4% que ha moderado la inflación anual al 2,9%. Las partidas que más descendieron en septiembre están en parte vinculadas al fin del verano, el retroceso del consumo del sector servicios y los viajes. Son las del transporte (-0,7%), restaurantes y hoteles (-0,8%) y ocio y cultura (-3,2%). El resto permanecieron prácticamente intactas.

La cosa cambia si se echa un vistazo a cómo estaban los precios hace 12 meses y se observa el comportamiento de cada uno de los grupos. Todo ha subido, con la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y el combustible en el primer lugar (+6,6%), por delante de los restaurantes y hoteles (+4,7%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (+3,8%), otros bienes y servicios (+3,2%), la alimentación (+2,4%), la educación (+2,3%), el transporte (+2,2%) y la sanidad (+2,1%).