Pernas asume la propiedad de las factorías de Atunlo

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha aceptado la oferta por el 65% de Atunlo O Grove formulada por Mare Inversiones e Inmuebles, según ha podido confirmar FARO. Esta sociedad es propiedad al 100% de Comercial Pernas (Coper), una de las tres firmas fundadoras del malogrado proyecto de Atunes y Lomos (Atunlo).

Como desveló este periódico, Mare puso sobre la mesa el desembolso de 500.000 euros por el 65,43% que Atunlo, en vías de liquidación tiene en Atunlo O Grove, una participación valorada contablemente en algo menos de 408.000 euros, como consta en la documentación del procedimiento concursal. José Pernas, como máximo responsable de la sociedad mercantil que hace la oferta, ya había ha consignado los 100.000 euros necesarios para poder lanzar esta propuesta vinculante.

Al asumir ese 65,43% de la filial de O Grove toma automáticamente el control de Frigoríficos de Cambados (ex Atunlo Cambados), puesto que depende orgánicamente de la primera.