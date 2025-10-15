Mosquera llama a «liderar el cambio» del motor a través del I+D gallego

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) celebró ayer la primera edición de MIG2025-Mobility Innovation Galicia, un foro centrado en poner en valor la innovación gallega en el sector para ejercer de conector entre empresas, startups, y otros actores del ecosistema. En la clausura intervino el director de Stellantis Vigo, Jose Luis Alonso Mosquera, que llamó a la industria gallega a «liderar el cambio» que se está produciendo en el sector.

«Disponemos de todo para ser referente europeo», enfatizó Alonso Mosquera, que señaló también que «no basta con adaptarse a los cambios». Según el director de la planta olívica, es necesario «exprimir las posibilidades» existentes en Galicia, fomentando las asociaciones. «Hay grandes expectativas de colaboración», destacó.

Alonso Mosquera intervino junto a la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que en su turno pidió «poner en valor» la calidad de Galicia en I+D+ y la capacidad para la «cooperación público-privada»., además de asegurar que seguirá apoyando al sector. «Es una apuesta económica de la Xunta que va a continuar», dijo sobre las ayudas, que serán «lo más útiles posible y lo más acompasados posible a las decisiones que Europa vaya tomando».

En este sentido, Lorenzana insistió en que Bruselas debe evitar la deslocalización de las cadenas de valor, revisar el reglamento sobre las normas de CO² y una flexibilización de los requisitos para distintos segmentos como los pequeños turismos y las furgonetas.

Moreira, por su parte, felicitó al equipo de Ceaga por el foro, que acogió a más de 300 participantes en el Pazo de Cea, Nigrán, además de a diferentes empresas que expusieron sus servicios y creaciones. «Lo que tenemos aquí es muy poderoso», indicó la presidenta del clúster, que insistió en la necesidad de «poner en valor la industria de movilidad local». «Somos un referente nacional e internacional en I+D», celebró.