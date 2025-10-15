Filosa confirma la gran inversión para reconquistar EE UU: más de 11.200 millones y cinco coches

Stellantis ha confirmado la inversión en suelo estadounidense adelantada hace unos días por Bloomberg. Y es todavía mayor de lo esperado. El grupo ha lanzado un plan de 13.000 millones de dólares (unos 11.200 millones de euros al cambio actual) para los próximos cuatro años con el que espera reconquistar el mercado de EE UU lanzando cinco nuevos vehículos, reactivando plantas paradas y creando más de 5.000 empleos.

Según publicó el grupo hace escasos minutos, se trata de «la mayor en los 100 años de historia de la compañía en Estados Unidos» y viene precedida de los primeros brotes verdes del grupo desde la salida de Carlos Tavares como CEO de la compañía en diciembre del año pasado.

Con este movimiento, y según explica el actual consejero delegado, Aatonio Filosa, Stellantis Con ello, buscan priorizar al cliente en su estrategia, ampliando oferta de vehículos y dando la libertad de elegir el producto acorde a las necesidades.

Así, el plan, que incluye «investigación y desarrollo, así como costos de proveedores», plantea la inversión de más de 600 millones de dólares (algo más de 510 millones de euros) en la reapertura de la planta de Belvidere, cuyo cierre en tiempos de Tavares fue muy polémico. Allí iniciará la producción 2027 de los modelos Jeep Cherokee y Jeep Compass, creando 3300 nuevos empleos.

En Ohio, con una inversión cercana a los 400 millones de dólares (345 millones de euros), fabricará un coche tipo pick up de tamaño mediano en la planta de Toledo , donde se unirá a los modelos Jeep Wrangler y Jeep Gladiator. Generará más de 900 empleos y su lanzamiento está previsto para 2028.

Stellantis planea desarrollar un nuevo vehículo eléctrico de autonomía extendida y un SUV grande con motor de combustión interna en la fábrica de Warren (Michigan) a partir de 2028. La compañía invertirá casi 100 millones de dólares (86 millones de euros) en la modernización de las instalaciones y generará más de 900 trabajos.

También en Michigan, en la planta de Detroit-Jefferson, la compañía sumará otros 130 millones de dólares (112 millones de euros) para producir la nueva generación de Dodge Durango. Se prevé que la producción comience en 2029.

Por último, en Indiana realizará «inversiones adicionales» en Kokomo para producir el nuevo motor de cuatro cilindros, el «estratégico» GMET4 EVO, a partir de 2026. Serán 100 millones de dólares y más de 100 empleos.

«Esta inversión en EE UU, la mayor en la historia de la Compañía, impulsará nuestro crecimiento, fortalecerá nuestra presencia industrial y generará más empleos estadounidenses en los estados que consideramos nuestro hogar», afirmó Antonio Filosa, actual CEO de la compañía y COO de Stellantis para Norteamérica.