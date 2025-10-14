Hasta cuando puedes cobrar el Ingreso Mínimo Vital: edad máxima y límite de tiempo cobrándolo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una medida que busca apoyar y ofrecer estabilidad a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Una de las claves de la medida es que quien la solicita pasa un control periódico en el que se verifica que siga cumpliendo con los requisitos exigidos, lo que no todo el mundo sabe es que la edad puede ser un factor para dejar de recibirlo.

El objetivo del IMV es prevenir y revertir situaciones de pobrezas y exclusión en todo tipo de hogares. De base, la cuantía por beneficiario es de 565,37 euros, aumentando un 30% por cada miembro adicional de la unidad familiar a partir del segundo, con un máximo de un 220% de incremento.

En el último año, se ha incluido un complemento para quienes se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. Además de los factores económicos, la edad del solicitante puede ser clave a la hora de dejar de percibir la ayuda.

Requisitos para recibir el IMV: edad máxima y cuánto tiempo puedes cobrarlo

El requisito principal del IMV es la vulnerabilidad, por lo que no existe un límite de tiempo para recibir la ayuda mientras se mantengan los motivos por los que se concedieron. Para verificar esta situación, la Seguridad Social realiza comprobaciones anuales en las que revisa que estos factores de vulnerabilidad no hayan cambiado de forma sustancial.

Los criterios principales para percibir el IMV son:

Acreditar vulnerabilidad económica aportando la declaración de la renta del ejercicio anterior.

aportando la declaración de la renta del ejercicio anterior. Residir de forma legal y continuada en España durante al menos un año.

durante al menos un año. Estar inscrito como demandante de empleo .

. No superar la renta de 17.392,68 euros al año para una unidad familiar de cinco miembros.

Si vives solo, llevar un año haciéndolo antes de la solicitud.

Tener entre 23 y 65 años.

Como vemos en el último punto, la edad límite para recibir esta prestación son los 65 años. A partir de esa edad, quien necesite una ayuda económica tendrá que recurrir a otros servicios como las pensiones no contributivas.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital y qué puede hacer que nos lo quiten

Para solicitar el IMV tendremos que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tanto si queremos conseguir esta ayuda como si queremos conservarla, es importante reunir toda la documentación que nos ayude a demostrar nuestra situación.

Declaración de la renta, residencia legal, situación de convivencia... todos estos elementos resultarán decisivos para que el INSS decida si nos otorga o no la prestación. Además, constatar el número de personas a nuestro cargo puede incidir en un incremento de un 30% por cada miembro de la unidad familiar.

En cuanto a los motivos para la extinción del IMV, los principales son la pérdida temporal de alguna de las condiciones que nos dio derecho a la ayuda, el traslado al extranjero por menos de 90 días al año sin comunicarlo a la TGSS; o percibir ingresos de un trabajo por cuenta propia que resulten incompatibles con la medida.

Como comentábamos antes, no hay un límite temporal para percibir el IMV: se mantiene siempre que cumplamos los requisitos revisados por el INSS y tengamos menos de 65 años.