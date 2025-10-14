Satélites, drones y seguridad, protagonistas del VII Congreso Internacional Aeroespacial

Vigo acogerá los días 22 y 23 de octubre del VII Congreso Internacional Aeroespacial, en el que representantes de compañías del sector, técnicos y expertos abordarán cuestiones como seguridad y defensa, ecosistemas satelitales, comunicaciones seguras, aeronaves no tripuladas o descarbonización.

Este foro fue presentado ayer por el presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego, Enrique Mallón, y por la secretaria técnica del CAG, Jennifer González, que incidieron en que el Congreso se celebrará en un «momento muy bueno» para esta industria, con previsiones importantes de crecimiento, también en Galicia.

Mallón señaló que esta cita, en la que se prevé la participación de unas doscientas personas, abordará cuestiones relacionadas tanto con la aviación comercial, como con la industria de drones y naves no tripuladas, y con los satélites.

Visita a Alén Space

El congreso arranca el 22 de octubre con una visita a la sede de Alén Space, en Porto do Molle (Nigrán), y el 23 de octubre se celebrarán las diferentes ponencias en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo, con la participación de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la apertura, y la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la clausura.