Pesquero «Santa Princesa», otro vecino gallego para «Capetón»
El buque, construido en 1987, ha sido renovado al completo por Freire
Pertenece a Iberconsa
El Pescargen V (ahora Nomzamo), Björgvin (Oukaume), Pescaberbes Dos (API VII), Minchos Octavo, Minchos Noveno... Son buques que, antes de empezar a prestar servicio para Grupo Iberconsa, fueron sometidos a intensos trabajos de reacondicionamiento tras haber sido adquiridos en el mercado de segunda mano.
Y siempre la compañía que preside Alberto Freire ha confiado para ello en la industria naval de Vigo. El último en pasar por talleres ha sido el Santa Princesa (ex Vesturvon), adquirido por la multinacional la pasada primavera. Ya luce en el casco el nombre del que será su puerto de referencia, Cape Town; Capetón para los marineros precursores en esas latitudes a mediados de los años sesenta del pasado siglo.
El Santa Princesa ha sido reformado en las instalaciones de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard). Es un pesquero construido en 1987 y que portó, hasta el pasado ejercicio, pabellón de Portugal. Dispone de una capacidad —expresada en toneladas GT, gross tonnage o arqueo bruto— de 2.114. Reemplazará previsiblemente al Umzabalazo, construido a mediados de los años 70. Iberconsa dispone de una flota propia superior a las 40 unidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea