Pesquero «Santa Princesa», otro vecino gallego para «Capetón»

El Pescargen V (ahora Nomzamo), Björgvin (Oukaume), Pescaberbes Dos (API VII), Minchos Octavo, Minchos Noveno... Son buques que, antes de empezar a prestar servicio para Grupo Iberconsa, fueron sometidos a intensos trabajos de reacondicionamiento tras haber sido adquiridos en el mercado de segunda mano.

Y siempre la compañía que preside Alberto Freire ha confiado para ello en la industria naval de Vigo. El último en pasar por talleres ha sido el Santa Princesa (ex Vesturvon), adquirido por la multinacional la pasada primavera. Ya luce en el casco el nombre del que será su puerto de referencia, Cape Town; Capetón para los marineros precursores en esas latitudes a mediados de los años sesenta del pasado siglo.

El Santa Princesa ha sido reformado en las instalaciones de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard). Es un pesquero construido en 1987 y que portó, hasta el pasado ejercicio, pabellón de Portugal. Dispone de una capacidad —expresada en toneladas GT, gross tonnage o arqueo bruto— de 2.114. Reemplazará previsiblemente al Umzabalazo, construido a mediados de los años 70. Iberconsa dispone de una flota propia superior a las 40 unidades.