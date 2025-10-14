Finanzas saludables: mejor calidad de vida

Las finanzas van más allá de números y facturas, ya que tienen un impacto, directo, en la salud mental, de modo que afectan a la forma en la que las personas disfrutan de su día a día. Por ello, Cofidis pretende ser un aliado a la hora de ayudar a sus clientes a realizar una gestión consciente y equilibrada del dinero, de forma que puedan vivir con menos estrés, más claridad y con una mayor libertad.

Finanzas y salud mental

Es importante tener claro que una mala gestión económica puede desembocar en una fuente de ansiedad, de modo que adoptar hábitos financieros saludables contribuye al equilibrio emocional. Disponer de dinero, de una forma constante, como un salario, por ejemplo, permite disfrutar de una estabilidad en la vida, pero los problemas aparecen cuando no se realiza una gestión y planificación financiera adecuada, lo que implica perder el control sobre los gastos, o incluso endeudarse en exceso, lo que puede generar inseguridad y desembocar en ansiedad. Esto puede llevar a conductas negativas, como compras compulsivas o problemas en las relaciones personales, además de otros factores como insomnio, culpa, aislamiento, conductas no saludables, irritabilidad, dificultad tanto para ahorrar como para gastar o depresión.

Por ello, desde Cofidis establecen una serie de pautas para lograr unas finanzas saludables. En primer lugar, es aconsejable establecer un presupuesto, manteniendo un control claro de ingresos y gastos, determinando hacia dónde se quiere dirigir el dinero y cómo es posible llevar a cabo esa asignación, siendo una buena idea contar con un seguro de protección de pagos. Del mismo modo, es importante evitar las deudas innecesarias, planificando de forma tranquila el crédito, aunque un aspecto clave es organizarse para ahorrar e invertir, pudiendo contar con aplicaciones que ayuden a la hora de realizar esa planificación, como una simple tabla de excel. Aunque también es necesario manejar, y comprender una serie de términos básicos.

Minimalismo financiero

El objetivo de este propósito es simplificar gastos, de forma que los clientes puedan enfocarse en lo esencial de sus finanzas, para ganar libertad y reducir preocupaciones, pudiendo dedicar los recursos a lo realmente importante.

En realidad, gestionar los gastos no debería ser complicado, ya que lo ideal es optar por el minimalismo financiero, que basándose en la premisa del menos es más, propone eliminar gastos superfluos, simplificando las finanzas y priorizando lo que verdaderamente aporta valor a largo plazo. No se trata de centrarse en cuánto se gana o se gasta, sino en alinear el uso del dinero con los valores personales.

Para lograr los objetivos es necesario conocer a fondo los hábitos de consumo y una de sus principales ventajas es lograr la reducción del estrés, lo que permite aumentar la vida personal, con el consiguiente disfrute.

Se trata, como con los objetivos previos, de mejorar el bienestar emocional, dejando de lado impulsos y gastos innecesarios, mientras se tienen las finanzas organizadas y simplificadas, con una visión clara de ingresos, gastos y objetivos.

Cofidis como apoyo en la gestión financiera

El poder tener unas finanzas saludables es posible gracias a disponer de soluciones responsables que permitan afrontar proyectos vitales o imprevistos. En ese contexto, aparece Cofidis, que acompaña a los clientes ofreciendo opciones de financiación flexibles, como un crédito directo, un préstamo personal, una compra a plazos o diferentes seguros.

Las ventajas que ofrece Cofidis se traducen en soluciones para todas las etapas del proceso, buscando, siempre, ofrecer una flexibilidad que se adapte a las necesidades de sus clientes. Además, no cuenta con gastos de apertura ni mantenimiento, y ofrece una atención al cliente eficaz, con una respuesta inmediata, en un proceso 100% online.

