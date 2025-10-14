Eurobattery pide a Bruselas declarar «estratégica» la mina de A Gudiña

La mina de wolframio de A Gudiña, cuyos trabajos ha iniciado ya la compañía minera Eurobattery Minerals, generará más de 130 puestos de trabajo —35 empleos directos y más de un centenar indirectos— cuando esté funcionando a pleno rendimiento, «convirtiéndose así en el principal empleador de este ayuntamiento». La firma solicitará a la Comisión Europea que la explotación a cielo abierto sea declarada «proyecto estratégico» de la Unión Europea, en el marco de la Critical Raw Materials Act, prevista para enero de 2026. La designación de «proyecto estratégico» supondría un fuerte impulso al otorgarle prioridad en procesos administrativos, plazos más reducidos, apoyo político y coordinación directa con Bruselas.

Para cubrir sus necesidades de mano de obra y tras empezar a recibir los primeros currículos, la filial gallega de Eurobattery Minerals, Tungsten San Juan, ha abierto un correo electrónico de información (empleo@tungsten-sanjuan.com) para encauzar las solicitudes de los interesados en formar parte de la plantilla de la explotación a cielo abierto. Sus labores, añade, iniciadas mediante subcontratas, ya son visibles en los primeros movimientos de tierra.

«Dada la realidad económica y demográfica del entorno, con escaso empleo industrial, la empresa espera que la puesta en marcha de la mina, la segunda explotación de wolframio activa en España, conlleve un impacto social positivo generando actividad económica en la comarca y contribuyendo a frenar el despoblamiento de esta zona de la ‘España Vaciada’», explica la compañía.