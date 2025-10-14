La deportista Carolina Marín se une al cartel del congreso ‘Vigo Global Summit’

Vigo Global Summit 2025, organizado por la Zona Franca, contará con la presencia de una de las deportistas españolas más aclamadas, Carolina Marín, campeona olímpica en bádminton —primera y única no asiática—, tres veces campeona del mundo y de Europa en ocho ocasiones, además de Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Marín, (Huelva, 1993), es reconocida no solo por sus títulos sino por su resiliencia, capacidad de superación y fortaleza en la pista. Contar con ella en el Summit es una oportunidad única para aprender de una deportista cuyo lema es «Puedo porque pienso que puedo».

Para el delegado de Zona Franca, David Regades, la confirmación de la presencia de la deportista en Vigo «es una muy buena noticia». «Hay un paralelismo entre el espíritu de superación de Carolina y Vigo, esa ciudad que siempre se reinventa en cada incertidumbre, consiguiendo ser siempre mejor», asegura. Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, señala que «en el futuro de la economía de Vigo el deporte va a jugar un papel primordial».

Marín estará presente en la parte inspiradora de la primera jornada del Summit, el día 12 de noviembre, y se suma así a otros nombres ya confirmados con anterioridad entre los que se encuentran referentes internacionales de la economía, la inteligencia artificial y el periodismo, incluyendo a Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía 2024; Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, o Amparo Alonso, experta internacional en inteligencia artificial.

El Congreso también contará con destacados expertos en geopolítica, como Alicia García-Herrero, chief economist for Asia Pacific en Nataxis; Brian Wong, estratega político experto en China y María Lorca-Susino, doctora en Economía y colaboradora de CNN Español.