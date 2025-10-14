Delikia ingresará 70 millones en 2025 y proyecta una nueva planta cafetera

Delikia cabalga a buen ritmo desde que Manuel Quelle, uno de sus tres socios fundadores junto a José Antonio Vázquez y José Manuel Pallares, cogió las riendas de la compañía asumiendo el papel de CEO. En su primer año y medio en activo, el directivo ha fortalecido su estructura corporativa, impulsando los grupos de trabajo con la incorporación de nuevos puestos clave —entre ellos un director de proyectos que se ha estrenado hace apenas tres meses—, y a esto se suma el reciente sistema de incentivos desplegado con el objetivo de motivar más al personal, para que así se sienta parte de un proyecto común que ya acumula más de 35 años. «Se trataba de conectar a la gente con esto, y creo que lo hemos conseguido», reconoce en declaraciones a FARO, avanzando que la compañía con base en Gondomar aspira a rondar los 70 millones de euros de facturación en 2025, entre un 15% y un 20% más que el año pasado, si no superarlos. Referente del vending —la venta de forma automática a través de máquinas expendedoras— a nivel nacional, la firma prevé también rebasar los 100 millones de productos distribuidos este ejercicio, en el que ya cuenta con 15.000 puntos de venta desplegados por todo el país, en torno a un 10% más que en 2024.

Crecimiento

La empresa contempla estos números después de haber dilatado su red de centros logísticos: casi una treintena ya en toda España y entre los que se reparten sus más de 500 trabajadores. En el último bienio se han llevado a cabo diferentes aperturas en cuatro comunidades al calor de los nuevos contratos y concursos públicos que ha ido ganando, por ejemplo en grandes complejos hospitalarios a los que se ha asegurado proveer a medio plazo.

Delikia ha invertido además cerca de cuatro millones para reducir su huella de carbono, crear una nueva planta para tostar café —ya está sondeando terrenos en Porto do Molle (Nigrán)— y distintas mejoras en Saborese —que aglutina la marca de los productos frescos saludables que la compañía fabrica en sus propios obradores, como ensaladas o sándwiches— . También está inmersa en la segunda fase de la digitalización de sus máquinas expendedoras después de haber instalado el nuevo hardware, que se nutrirá de un software con IA que está desarrollando junto a Gradiant para mejorar la experiencia del usuario y reducir costes. Todo con el horizonte de alcanzar los 100 millones de euros de ingresos en 2030.