La CNMV multa con otro millón al expresidente de EiDF
agencias/redacción
La CNMV impone una nueva multa al expresidente y fundador de EiDF, Fernando Romero Martínez, de un millón de euros por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones del grupo de renovables en 2022. Junto a él también ha sido sancionada con un importe de 200.000 euros Rebeca Abril, actual consejera dominical de EiDF en representación de Prosol Energía.
El pasado mes de agosto, la CNMV ya impuso multas por un importe de 6,4 millones a Romero, su hermano Óscar Antonio, así como otras dos personas físicas más: Arkaitz Lozano y Enrique Noya, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 por manipulación de mercado en la operativa sobre acciones del grupo de renovables en 2022.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove