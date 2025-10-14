La CNMV multa con otro millón al expresidente de EiDF

La CNMV impone una nueva multa al expresidente y fundador de EiDF, Fernando Romero Martínez, de un millón de euros por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones del grupo de renovables en 2022. Junto a él también ha sido sancionada con un importe de 200.000 euros Rebeca Abril, actual consejera dominical de EiDF en representación de Prosol Energía.

El pasado mes de agosto, la CNMV ya impuso multas por un importe de 6,4 millones a Romero, su hermano Óscar Antonio, así como otras dos personas físicas más: Arkaitz Lozano y Enrique Noya, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 por manipulación de mercado en la operativa sobre acciones del grupo de renovables en 2022.