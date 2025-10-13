Sorpresa en las compras de los gallegos: se agota el Bono Peixe

Desde la semana pasada, muchos gallegos se han llevado una sorpresa a la hora de ir a pagar en la pescadería: su Bono Peixe ya no funciona. Y es que, aunque los usuarios todavía tuviesen algo de saldo acumulado, el bono se había quedado sin fondos.

La Xunta anunció el pasado jueves que los 2,5 millones de euros habilitados para esta medida se habían agotado. En ese mismo anuncio señalaban que la campaña había resultado todo un éxito a la hora de revitalizar el consumo de pescado en los hogares de Galicia.

Los bonos permitían un descuento del 25% en las compras en la pescadería hasta un máximo de 5 euros por semana. El dinero que no se gastase una semana se podía utilizar en las sucesivas, con una limitación de hasta 25 euros de saldo acumulado. Las condiciones del bono especificaban que se podría usar a lo largo de 10 semanas o hasta que se agotase el crédito.

Una campaña para revitalizar un sector clave

Según ha contabilizado la Xunta, esta medida ha beneficiado a más de 146.000 consumidores que han podido aplicar el descuento en los 750 establecimientos comerciales adscritos al programa. El impacto en ventas estimado por el gobierno gallego ronda los once millones de euros.

Desde la Consellería do Mar valoran el impacto positivo de la medida y apuntan a que el éxito de esta campaña ratifica que el precio es el factor clave detrás de la bajada del consumo en productos como pescados y mariscos.

Con esto, el ejecutivo autonómico logra su objetivo después de que saltasen las alarmas con el bajo consumo de pescado y marisco fresco. Además del apartado sanitario, pues los productos del mar forman parte de una dieta saludable, la medida respondía a la preocupación de un sector clave de la economía gallega.