Sònia Hurtado: «Se ha investigado poco un recurso nutricional tan potente y abundante como son las algas»

Cada vez más empresas sitúan la sostenibilidad en el centro de su estrategia, incorporando prácticas responsables en sus procesos y mejorar su competitividad. Para reconocer este esfuerzo, BBVA entrega el Premio a la Sostenibilidad Empresarial y ofrece a las compañías apoyo experto y soluciones de financiación que facilitan la transición hacia modelos de negocio más sostenibles e inclusivos. Esta colaboración resulta clave, pues no solo impulsa la economía local, sino que también contribuye a los objetivos globales de desarrollo sostenible y al crecimiento económico.

-¿Cómo resumiría la actividad de Poseidona?

-Convertimos algas invasoras y de descarte industrial en ingredientes sostenibles y saludables, resolviendo a la vez un problema ambiental y una necesidad del mercado alimentario.

-La propuesta de convertir algas en proteína e ingredientes de valor para sectores de la alimentación, la cosmética o la nutracéutica es muy innovadora. ¿Cómo surgió la idea?

-Después de muchos años desarrollando productos alternativos a la proteína animal y explorando todo tipo de proteínas, nos dimos cuenta de que en la manufactura de este tipo de aditivos (agar-agar, carragenato, alginato) se pierde el 80% del alga original. Y en esta suele haber una cantidad significativa de proteína, muy interesante desde el punto de vista nutricional.

Al tirar del hilo apareció la posibilidad de desarrollar otros productos a partir de estas algas de descarte. A eso hay que añadir el hecho de que ambas fundadoras vivimos cerca del mar y que, por tanto, nos estábamos dando cuenta de la problemática que suponen las algas invasoras en los ecosistemas marinos, y del gran potencial nutricional que tienen. En consecuencia, era lógico pensar en su uso para la alimentación humana, que a su vez representa un beneficio para la salud del mar.

Sònia Hurtado, CEO y cofundadora de Poseidona. / WICHMANN

-¿Qué tipo de productos producís?

-Tenemos una fórmula de magdalenas sin huevo, con nuestro primer extracto de alga roja, que permite espumación y textura esponjosa después de hornear. Se trata de una solución con etiqueta limpia, pues no tiene aditivos. Conseguimos quitar un alérgeno y, además, reducir el coste de un producto que estaba presentando problemas por la subida de precio del huevo en los últimos años.

Otro ejemplo: Actualmente, hay una tendencia clara hacia la suplementación en proteína. Pues nosotras tenemos una proteína superinteresante e innovadora a punto de salir a escena. Un producto que puede sustituir a proteínas no sostenibles como las de origen animal y ampliar la oferta de proteína vegetal, mejorando también en materia de biodiversidad y reducción de impacto.

-¿Por qué vuestro proyecto tiene un carácter innovador?

-En primer lugar, por prestar atención al sinfín de recursos que ofrece nuestro gran gigante olvidado: el mar. Durante años hemos centrado nuestros esfuerzos en la pesca, a veces sin considerar del todo su impacto, mientras que recursos como las algas, igual de nutritivos y abundantes, han recibido poca atención. Nosotras apostamos por hacer bien las cosas desde el primer momento, respetando el medio y siendo cuidadosas y sostenibles, con una mirada a largo plazo.

También son únicos nuestros procesos patentados con la combinación de biotecnología y circularidad, junto a una mentalidad y forma de hacer que invita a construir alianzas con otras empresas y socios.

-¿Qué representa para su empresa ser finalista en estos premios?

-Todo reconocimiento nos empuja hacia delante. Tener el honor de ser finalistas junto con estos compañeros en la misión pro-sostenibilidad nos fortalece y nos reafirma en nuestra causa hacia una alimentación sana y sostenible.