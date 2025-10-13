Cardama alcanza el 60% del casco de la primera OPV para Uruguay y se reúne con su ministra de Defensa

Cardama Shipyard continúa con la construcción de las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) para Uruguay. Avanzan a buen ritmo, según fuentes del astillero, tras completar el 60% del casco de la primera unidad, muy visible en las instalaciones de la curva de San Gregorio. Un hito que coincide con la visita al país sudamericano de responsables de la empresa, con Mario Cardama al frente, que se reunieron con la ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo.

Aprovechando la invitación de la embajada española en Montevideo para la celebración de la Fiesta Nacional de España, Cardama solicitó una reunión con Lazo para hablar sobre la construcción de las OPV, de 86,75 metros y valoradas en 82 millones de euros. «El proceso está en marcha», explicó antes de la reunión la ministra sobre la fabricación de las patrulleras, que está siendo controlada en Vigo por oficiales de la Armada uruguaya desde hace algo más de un mes.

Mientras continúa con el ensamblaje de los bloques, Cardama va completando también la otra nueva construcción que ahora mismo tiene entre manos. Se trata del Tekrour, el buque multipropósito de 50 metros de tipo militar que se encargará de realizar labores de vigilancia y control medioambiental en Senegal.

El barco fue encargado hace años por la Haute Autorité Chargée de la Sécurité Maritime (Hassmar) y está previsto que esta misma mañana inicie las pruebas de mar previas a la entrega. Es la construcción C-243, que fue diseñada por la firma viguesa CNV Naval Architects. Tiene capacidad para 20 personas (entre tripulación y pasaje) y una velocidad de 14,5 nudos.