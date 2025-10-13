La banca 'tradicional' entra de lleno en las criptomonedas: Santander y otros gigantes exploran el lanzamiento de 'stablecoins' para 2026

Una coalición de diez bancos de primer nivel, entre los que figuran Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG, TD Bank y UBS, ha hecho público su interés por desarrollar una stablecoin respaldada por las principales divisas del mundo con paridad 1:1 con monedas del G7. Este anuncio supone un salto cualitativo en la transición del sistema bancario hacia los activos digitales regulados.

Este movimiento no es aislado. En Europa, nueve bancos —incluyendo CaixaBank, ING, Unicredit— ya acordaron lanzar una stablecoin vinculada al euro, con lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2026. Además, en el marco del evento MERGE Madrid, el BBVA confirmó que emitirá su propia stablecoin en 2026, apuntando a competir tanto con proyectos consorciados como con emisores independientes.

Para Santander, el anuncio del consorcio internacional viene respaldado por señales previas. El banco analiza emitir tokens denominados en euros y dólares, tal vez de forma propia o mediante colaboración con proyectos existentes, y habilitar el acceso de sus clientes digitales a criptomonedas. Su filial digital, Openbank, ya habría presentado solicitudes bajo el marco regulatorio MiCA de la UE para prestar servicios cripto a clientes minoristas. Según medios como Bloomberg, el proyecto aún estaría en etapas iniciales.

Una tendencia estructural en la banca global

Este tipo de iniciativas —stablecoins emitidas por instituciones bancarias tradicionales— evidencia una evolución en dos frentes:

Hacia la convergencia entre finanzas tradicionales y criptoactivos regulados. Las entidades buscan sumarse al ecosistema digital no como meros intermediarios, sino como emisores. Refuerzo del rol de los reguladores. Los bancos afirman que sus proyectos estarán alineados con requisitos regulatorios y mejores prácticas en gestión de riesgos. En Europa, la normativa MiCA ya marca el marco legal para que instituciones emitan y gestionen criptoactivos dentro de estándares de transparencia y supervisión.

Esta transformación también entra en tensión con los modelos bancarios clásicos: si las stablecoins emitieran rendimiento o se convierten en depósitos digitales, podrían competir con los depósitos bancarios tradicionales. Algunos reguladores y expertos advierten sobre el riesgo sistémico que podría generarse (por ejemplo, en EEUU, las discusiones en torno a la Ley GENIUS).

¿Por qué ahora?

Marco regulatorio más favorable. En Europa, MiCA ya está en pleno despliegue; en EE. UU. se debate legislación que impone respaldos estrictos.

Presión competitiva. El mercado de stablecoins supera los 250.000 millones de dólares, dominado por emisores privados como Tether o USDC.

Aplicaciones prácticas. Las stablecoins facilitan pagos transfronterizos más rápidos, liquidaciones instantáneas y tokenización de activos, una promesa atractiva para bancos que buscan modernizar sus infraestructuras.

En definitiva, el anuncio de Santander y sus socios internacionales, junto con movimientos paralelos de BBVA y otros bancos europeos, representa un viraje evidente: las instituciones financieras tradicionales ya no solo exploran las criptomonedas, sino que aspiran a emitirlas bajo control regulado. En 2026 podría marcarse un punto de inflexión para la convivencia del sistema bancario clásico con una nueva generación de moneda digital privada supervisada.