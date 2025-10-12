Las pymes de Vigo irrumpen en el sector de la defensa: «La cadena de valor crece»

Marine Instruments con sus drones; Narwhal Boats y sus semirrígidas; Kreios Space y el respaldo logrado con la OTAN para sus satélites; Promega y su alianza con Escribano para crear torretas; Industrias Ferri y sus componentes clave para el naval; Seadrone y sus drones marinos... Son solo unos pocos ejemplos de este mismo año de cómo pequeñas y medianas empresas de Vigo y su área de influencia están despuntando en el sector de la defensa en tierra, mar y aire. Un nicho para el que se espera un gran crecimiento en los próximos años al calor del aumento en la inversión previsto en la OTAN y en el que Galicia ya está teniendo mucho que decir, como aseguran las asociaciones que han surgido para apoyar a las pymes en un proceso que no siempre es fácil.

La comunidad gallega ya tiene varios referentes que ejercen como cabezas tractoras de este empuje. Está Urovesa con sus vehículos militares; en el mar destaca Navantia en el norte o los astilleros privados del sur; y en el aire figuran, por ejemplo, Delta Vigo, Utingal o la propia Marine Instruments. Pero alrededor de estas hay muchas empresas que, si no estaban ya en el sector, están apostando ahora seriamente por intentar dar el paso. De hecho, la Xunta anunció este mismo año la creación de la primera estrategia gallega de Aeroespacio, Seguridad y Defensa, que movilizará hasta 2030 «en torno a los 900 millones de euros» para apoyarlas y situar a la región como punta de lanza. Tendrá tres grandes programas de inversión y 21 actuaciones específicas, con una dotación de 183 millones de la Administración gallega.

«La cadena de valor crece», explica Enrique Mallón, secretario general de la patronal del metal Asime. La asociación impulsa desde hace tiempo el grupo SecDefense, que cuenta con un catálogo formado por más de 30 empresas y el objetivo es alcanzar las 150 en diez años. «Están aumentando las consultas, tanto para proyectos nacionales como internacionales», explica Mallón, «Galicia tiene un muy buen posicionamiento».

«Hay mucho potencial y se está haciendo un esfuerzo en entrar en la industria» Enrique Mallón — Secretario General de Asime

Aunque reconoce que de momento «el gran salto no se ha producido» por parte de una empresa viguesa (al nivel de Navantia o Urovesa), sí asegura que «se van configurando las estructuras» con esos pequeños contratos que se van ganando, con no pocas firmas de ingeniería o metal vinculadas. «Hay mucho potencial y se está haciendo un esfuerzo en entrar en la industria», resume el secretario general, que recuerda el encuentro de alto nivel con la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), encabezado por el teniente general Miguel Ivorra Ruiz.

También de reciente creación es el Galicia HUB Defensa, una iniciativa liderada por Luis Martínez que a finales de septiembre celebró su primera asamblea general. Aunque por el momento están en el proceso de admisión de socios, Martínez (que proviene precisamente del sector de la defensa) asegura que han identificado un total de 192 «con capacidades o desarrollos» para dar el salto a este nicho. «El bum de la industria está en su cúspide y todos se quieren sumar a la ola», comenta.

«Identificamos 192 firmas con capacidad o desarrollos para dar el salto al sector» Luis Martínez — Presidente de Galicia HUB Defensa

La organización tiene su sede en Vigo (en la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa) y nació por «la inquietud» de las empresas y por las «carencias que había para conocer el ecosistema», que a juicio de Martínez «es mucho más». Según el presidente de este hub, «se alinea con las estrategias» lanzadas tanto por el Ministerio de Defensa como por la Xunta.

Ambas asociaciones coinciden así en que los próximos años serán clave para ver hasta dónde llega esta irrupción. Solo en el caso de Asime la proyección es la de generar 3.000 nuevos empleos en Galicia. Los mimbres para ello ya se están poniendo sobre la mesa.