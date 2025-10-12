Marine Intruments logra un hito con su dron tras lograr un contrato marco con la Armada

El trabajo de años de desarrollo e inversión finalmente han dado sus frutos. Marine Instruments ha logrado la consolidación del proyecto M5D-Airfox, el dron que en un principio fue pensado para ayudar a la pesca de atún y que finalmente se ha hecho un hueco en el nicho de la defensa. Y es que la Armada española ha adjudicado esta semana a la empresa de Porto do Molle (Nigrán) un contrato marco valorado en 2,1 millones de euros para la adquisición, formación y mantenimiento del sistema. Todo un «hito estratégico» para la pyme, que logra así «un salto cualitativo y estructural» en su vinculación con la Armada y consigue un respaldo inmejorable para intentar venderlo a nivel internacional.

Marine Instruments, que forma parte de Grupo Arbulu, nació como una empresa tecnológica vinculada al sector del mar, siendo conocida desde un principio por sus boyas satelitales. Aunque también tiene ramas de negocio en la acuicultura, el atún es su gran nicho y para él lanzó, hace ya diez años, el Tunadrone. Se trataba de una UAV (siglas en inglés de vehículo aéreo no tripulado) que buscaba sustituir los helicópteros usados aun por los buques para localizar los bancos de peces. Su solución ofrecía una alternativa mucho más barata e incorporaría cámara, un amplio radio de acción y mucha autonomía.

El M5D Airfox en uno Buque de Acción Marítima (BAM) de la Armada / M.I.

Sin embargo, la empresa rápido se dio cuenta de que el dron desarrollado tenía muchas capacidades para dar el salto al sector de la vigilancia marítima. Así nació el M5D-Airfox en un movimiento que hasta la fecha le ha reportado contratos con la administración (entre la Armada y la Secretaría General de Pesca) de más de 3 millones de euros en adjudicaciones.

Reconocimiento

Sin embargo, el paso dado ahora es el de mayor envergadura. Según el CEO de la compañía, Gabriel Gómez, este paso supone un «reconocimiento formal del sistema» por parte de la Armada, «dejando atrás la fase experimental» y pasando a formar parte del catálogo oficial de su catálogo de UAVs. Además, el acuerdo marco asignado por las Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada establece «un paraguas jurídico y técnico que permite la adquisición, soporte y mantenimiento del sistema sin licitaciones individuales».

«Marine Instruments se convierte en proveedor autorizado de formación, mantenimiento y soporte del sistema durante todo su ciclo de vida, garantizando continuidad y coherencia técnica», celebra Gómez, que también destaca que el pedido «garantiza un flujo estable de actividad e ingresos en el ámbito de defensa a medio plazo» y «refuerza la credibilidad internacional», algo relevante en un momento en el que se han expandido a Oriente Medio.

Según el último informe de estado de información no financiera de Arbulu, publicado este año, Marine Instruments es la empresa del grupo que más trabajadores tiene (162) y la segunda que más factura con casi 30 millones de euros de facturación, solo por detrás de Nautical (33 millones).