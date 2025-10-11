Muere en Madrid Ignacio Pesquera, un histórico de Pescanova

Pescanova SA adquirió la compañía Pescafina en el año 2000 por 2.500 millones de pesetas a los bancos BNP, BSCH, Banesto y Rabobank. El magnate Américo Amorim también llegó a pujar por ella, pero el empeño desde Chapela fue más efectivo. La adquisición fue todo un acierto —y una apuesta del entonces consejero delegado, Alfonso Paz-Andrade—, ya que las ventas de Pescanova pasaron de los 76.117 millones de pesetas de 1999 a los más de 120.000 millones en el 2000.

El nombre de Pescafina ha estado asociado siempre al de Ignacio Pesquera Plazaola, incluso cuando este directivo dejó de trabajar en la filial. Y, sin duda, al de una Pescanova de éxitos y fructíferos proyectos. En los albores de Nueva Pescanova —echó a andar a finales de 2015– Jacobo González-Robatto lo fichó para el canal de Ventas Mayoristas, confiando así un área clave en un veterano. El exbanquero también reclutaría a José Fafián o Antonio Janeiro para echar a andar el proyecto tras la quiebra de la antigua matriz.

Uno de los acuerdos más recordados de Pesquera fue el firmado con el Gobierno de Cuba a principios de este siglo y para la comercialización exclusiva de marisco. El vínculo entre el país caribeño y Galicia ya tenía muchas tablas: buena parte de la flota pesquera renovada para los cubanos se hizo en astilleros de Vigo.

Ignacio Pesquera falleció el pasado día 6 en Madrid, según han divulgado antiguos compañeros de Pescafina; sus restos fueron velados en el tanatorio de La Paz.