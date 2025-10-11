Marfrío avanza en la compra de toda la planta lomera que creó con Atunlo

Marfrío es una de las compañías de elaborados de productos del mar que convierten el top 10 nacional del sector —por volumen de toneladas comercializadas— en un monopolio gallego. Participa en dos buques pesqueros, en Malvinas (Igueldo) y Namibia (Jonas), aunque su fuerte es la capacidad productiva en tierra.

Su incursión en Portugal suma ya tres décadas: allí, en un parque empresarial de Vila Nova de Cerveira, instaló su filial Produtos Alimentares e Pescas (Pralisa), con una factoría especializada en formatos de quinta gama o glaseados. Volvió a apostar por el mismo municipio para localizar otra planta, la de Central Lomera Portuguesa (CLP), inaugurada en 2018 y participada a partes iguales con Atunes y Lomos (Atunlo).

Se adentraba así la firma que dirige Santiago Montejo en el segmento de túnidos, como proveedor para conserveras. Y su intención pasa por dar continuidad a este proyecto, pero ya en solitario. Marfrío avanza en las negociaciones para comprar a Atunlo su 50% en CLP, confirmó Montejo a FARO durante la celebración de la feria Conxemar. Es una participación por la que ha ofrecido 1,4 millones de euros.

El arrastrero congelador “Igueldo”, durante trabajos de pesca en el caladero de Malvinas. | / BEAUCHENE FISHING

Central Lomera pasó por un rápido preconcurso (processo especial de revitalização, PER) derivado del colapso de la multinacional viguesa, ahora en fase de liquidación. Pero los números son ya positivos: hasta el 31 de agosto superaba los 6,6 millones de euros de facturación —cerró 2024 con 9,5 millones— y un resultado positivo de casi 400.000 euros. «El activo corriente se incrementa, lo que es un indicador de que la empresa está creciendo y expandiendo su base productiva», ha apreciado la administración concursal de Atunlo, que ya ha dado traslado al juzgado de la oferta de Marfrío. Esta operación se ejecutaría, en todo caso, a través de Pralisa, su otra filial portuguesa. «Estamos muy contentos, CLP está funcionando bien después de todo», abundó el directivo.

Más proyectos

Más allá de la onda expansiva que emanó del centro de Vigo, el grupo con base en Marín está «rematando la ampliación» de sus instalaciones en Paita, al norte de Perú, con las que prevé contar a finales de año. «Tenemos muchísima ilusión». La inversión al completo será mayúscula, de 16 millones de euros, para consolidar Marfrío como referente en cefalópodos. Esta fábrica —tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados— es una de las que se abastece de la actividad de la flota artesanal, centrada en potón (Dosidicus gigas o calamar gigante) y afectada por la actividad irregular de centenares de buques asiáticos fuera de las 200 millas de su zona económica exclusiva (ZEE).

Ejemplar de potón capturado por un barco artesanal peruano / Capecal / WWF

Marfrío Perú contará con sistema de congelación rápido en esta nueva infraestructura para mediados del año que viene —se denomina IQF, siglas de Individually Quick Freezing—, lo que le permitirá una mejora en los procesos y la preservación del producto final. Cuando estén rematadas las obras la compañía pasará a disponer de 250 toneladas diarias de capacidad de elaboración, además de ahondar en las sinergias con la fábrica de Marín.

Marfrío cerró el ejercicio 2024 con 91,6 millones de euros de cifra de negocio y más de 36.000 toneladas comercializadas. El pasado diciembre ejecutó una ampliación de capital por 3 millones de euros.