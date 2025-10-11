Galicia recibirá más de 350 millones para reforzar su red eléctrica hasta 2030

El Gobierno de España ha hecho pública la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2025-2030, elaborada por Red Eléctrica de España (REE), que marca la hoja de ruta de las inversiones en infraestructuras de alta tensión para los próximos cinco años. En Galicia, el documento prevé una inversión superior a los 350 millones de euros, con más de 300 kilómetros de nuevas líneas, repotenciaciones y cambios de tensión, y una decena de nuevas subestaciones, además de la actuación en otra docena, que consolidarán a la comunidad como uno de los polos eléctricos del país. La provincia de A Coruña se lleva algo más del 50% de la cantidad total (193 millones)

La Xunta no está contenta con la asignación. Asturias, con menos proyectos industriales sobre la mesa, recibirá 260 millones. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reaccionó a la propuesta y aseguró que la administración gallega está evaluando «en detalle» el borrador presentado por el Gobierno central para realizar las alegaciones correspondientes, con el objetivo de «garantizar que Galicia tenga un tratamiento acorde con su peso energético e industrial dentro del conjunto de España».

Lorenzana reconoció que el Ejecutivo gallego «ve con preocupación que la provincia de Lugo quede sin refuerzo en toda la zona central y limítrofe con A Coruña», lo que, a su juicio, «limita las posibilidades de desarrollo industrial de un territorio con enorme potencial». En ese sentido, recalcó que, por población, generación renovable y demanda industrial, «es lógico y justo pedir una inversión superior al 6% del total nacional». Ahora es del 2,5%.

Tres grandes bloques

La planificación estatal se divide en tres grandes bloques: refuerzos para la integración de energías renovables, actuaciones para nuevos consumos industriales y medidas de modernización y apoyo a la red de distribución. Galicia concentra proyectos en los tres ámbitos, con una atención especial a la zona norte y al eje atlántico.

El primer bloque, dedicado a la integración de renovables, contempla actuaciones de gran alcance: la creación de la nueva subestación Ardora (400 kV) en A Coruña (para todos los proyectos previstos en la ciudad coruñesa y en el puerto exterior), la construcción del doble circuito Ardora-Abegondo (400 kV), la repotenciación de las líneas Boimente-Mesón do Vento (97 km), Boimente-Xove (14 km) y Mesón do Vento-Belesar (86 km), así como el nuevo enlace Abegondo-Eirís (220 kV). En total, más de 240 kilómetros de red de alta tensión se verán ampliados o reforzados en la provincia de A Coruña.

Red Eléctrica subraya que estas actuaciones permitirán «la conexión de nuevas instalaciones renovables, especialmente eólica marina», en las zonas que el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) ha designado como prioritarias frente a las costas de A Coruña y Ferrol. Además, contribuirán a «reducir restricciones técnicas» y «aumentar la capacidad de consumo» en el norte de la comunidad.

Otro bloque amplía el desarrollo de la red de transporte terrestre. Incluye la nueva subestación de Abegondo (220 kV), las ampliaciones de las de Fontefría, Lousame, Pazos de Borbén, Regoelle y Tibo, y el refuerzo de la transformación en Abegondo 400/220 kV. Se prevé la instalación de más de 47 kilómetros de nuevas líneas aéreas y 49 de repotenciación, además de los 41 kilómetros del doble circuito Lousame-Tibo (220 kV) y los enlaces de Fontefría-Pazos de Borbén y Regoelle-Mesón do Vento.

Estas obras afectarán directamente a las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se concentran las principales infraestructuras industriales y de evacuación de energía eólica terrestre.

El tercer bloque responde a la conexión de nuevos consumidores y al apoyo a la red de distribución. Prevé la nueva subestación Ardora 220 kV, junto con la ampliación de As Pontes, Naraío, Sabón y Abegondo, y una conexión directa con las zonas industriales de A Coruña, Ferrol y Arteixo. En conjunto, suman 1.200 MVA de transformación adicional y unos 13 kilómetros de nuevos cables.

Grandes proyectos industriales

Esta ampliación facilitará la conexión de grandes proyectos industriales que dependen de un suministro eléctrico garantizado: la planta de baterías de Resonac en los terrenos de Alu Ibérica, los desarrollos de hidrógeno verde en As Pontes, Mugardos y Arteixo, y la futura planta de amoniaco verde en el puerto exterior coruñés. También se beneficiarán proyectos como la Biofábrica de Ence, una planta de neumáticos en As Pontes y las iniciativas de reciclaje y metanol verde en la comarca.

Según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, Galicia prácticamente duplicará su techo de capacidad eléctrica, pasando de los 2,2 gigavatios (GW) registrados en 2024 a 4,1 GW en 2030, lo que representa un incremento del 6,8% de toda la nueva capacidad estatal.

La planificación permitirá «dar salida a la generación renovable y garantizar la electrificación de los nuevos consumos industriales», según la documentación técnica. Las obras tendrán horizonte de finalización entre 2027 y 2030, con los proyectos más avanzados en Fontefría, Lousame, Tibo y Pazos de Borbén, cuya puesta en servicio se prevé para este año.

Pese al volumen inversor, la provincia de Lugo queda prácticamente al margen de esta fase. El documento no incluye la nueva subestación solicitada por Altri en Palas de Rei, ni los refuerzos necesarios para grandes consumos industriales en la zona, lo que confirma su exclusión de la planificación 2025-2030. La Xunta ya había lamentado esta ausencia en septiembre, al señalar que «Lugo queda fuera del mapa industrial de los próximos años».

El avance de esta planificación se presentó el pasado 24 de septiembre, antes de su publicación oficial. Tras su exposición pública, el documento se someterá a alegaciones autonómicas y municipales antes de su aprobación definitiva en 2026. Con una inversión total de 13.600 millones de euros para toda España, Galicia concentra el 2,5%.