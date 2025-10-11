Los fabricantes de recambios y distribuidores elevan ventas en hasta junio

Los fabricantes de recambios registraron un crecimiento en la facturación del 3,2% durante el segundo trimestre de 2025, mientras que los grupos de distribución incrementaron un 4%, en comparación ambos con el mismo trimestre del año anterior. Según las asociaciones de proveedores (Sernauto) y de recambios (Ancera), las previsiones para el cierre de año son que los fabricantes logren un incremento del 2,8% y la distribución un 4,1%.