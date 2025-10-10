Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VW oficializa a Markus Haupt como presidente de Seat

Xavier Pérez

Barcelona

Seat y Cupra ya tienen oficialmente presidente. Tras más de seis meses en el cargo de forma interina como consecuencia de la salida abrupta e inesperada de Wayne Griffiths como CEO de la compañía española, Markus Haupt como nuevo presidente de Seat. El registro mercantil ha publicado la revocación de Griffiths y el nombramiento de Haupt como nuevo consejero delegado.

