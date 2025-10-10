Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Stellantis Vigo aumenta un día el paro previsto para adecuarse a la demanda

La dirección modifica las afectaciones entre octubre y noviembre vinculadas a no aumentar el «stock» de vehículos

La paralización también crecer en las plantas de Madrid y Zaragoza

El grupo entregó un 13% más de vehículos en el tercer trimestre del año, hasta 1,3 millones de unidades

Trabajadores de la fábrica Stellantis Vigo en el cambio de turno.

Trabajadores de la fábrica Stellantis Vigo en el cambio de turno. / Jose Lores

Adrián Amoedo

Vigo

Pese a que el grupo comunicó hoy un avance positivo en la entrega de vehículos en el tercer trimeste (un 13% más, hasta 1,3 millones de unidades), la oleada de paros de las instalaciones en Europa para adecuarse a la demanda se recrudecen. Y Vigo está entre las afectadas. Si a finales del pasado mes se comunicó que la planta sufriría paralizaciones entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, la dirección comunicó hoy a la plantilla que se parará otro día más.

En concreto, el Sistema 1 de Balaídos, el que se encarga de ensamblar el Peugeot 2008, parará a partir del martes 28 de octubre (antes paraba desde el día 29) en el turno de tarde y no reanudará la actividad hasta el domingo 2 de noviembre con el turno de noche.

Por su parte, el Sistema 2, el que produce las furgonetas K9  en sus cinco marcas, dejará de trabajar a partir del miércoles 29 de octubre (antes paraba desde el día 30) en el turno de mañana y hasta la reanudación de la actividad el domingo 2 de noviembre con el turno de fin de semana.

En lo que respecta a fábricas de Villaverde (Madrid) y Figueruelas (Zaragoza), Stellantis también ha decidido que paren unos días más a mayores. La primera parará también entre los días 27 y 30 de octubre. La segunda, por su parte, no tendrá activida los días 17 de octubre (en el turno de tarde) y entre el 19 y el 31 del mismo mes, con diferente afectación entre turnos.

Esta situación en Madrid y Zaragoza se une a los días que ya iban a parar: siete jornadas en el caso de la planta aragonesa y 14 en el de la madrileña.

Entregas

La noticia llega justo cuando hoy Stellantis comunicó los datos de entregas del tercer triemestre, en el que ha enviado 1,3 millones de coches, un incremento del 13% respecto al mismo período del año anterior. La mayor parte de este aumento se debió a Norteamérica, respaldado también por el crecimiento interanual en las regiones Europa Ampliada y Oriente Medio y África.

En concreto, Norteamérica registró una recuperación particularmente fuerte en el tercer trimestre, con un crecimiento de los envíos del 35% interanual, lo que se traduce en aproximadamente 104.000 unidades, hasta llegar a 403.000 vehículos en total.

Las ventas en Europa ampliada durante el tercer trimestre aumentaron aproximadamente en 38.000 unidades, lo que representa un incremento interanual del 8%, hasta llegar a 534.000 registros.

En las demás regiones de Stellantis, los envíos crecieron en 10.000 unidades netas en total, lo que representa un incremento interanual del 3%, impulsado principalmente por un aumento del 21% en Oriente Medio y África, parcialmente compensado por una modesta disminución del 3% en los envíos a Sudamérica.

