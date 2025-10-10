Stellantis Vigo aumenta un día el paro previsto para adecuarse a la demanda

Pese a que el grupo comunicó hoy un avance positivo en la entrega de vehículos en el tercer trimeste (un 13% más, hasta 1,3 millones de unidades), la oleada de paros de las instalaciones en Europa para adecuarse a la demanda se recrudecen. Y Vigo está entre las afectadas. Si a finales del pasado mes se comunicó que la planta sufriría paralizaciones entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, la dirección comunicó hoy a la plantilla que se parará otro día más.

En concreto, el Sistema 1 de Balaídos, el que se encarga de ensamblar el Peugeot 2008, parará a partir del martes 28 de octubre (antes paraba desde el día 29) en el turno de tarde y no reanudará la actividad hasta el domingo 2 de noviembre con el turno de noche.

Por su parte, el Sistema 2, el que produce las furgonetas K9 en sus cinco marcas, dejará de trabajar a partir del miércoles 29 de octubre (antes paraba desde el día 30) en el turno de mañana y hasta la reanudación de la actividad el domingo 2 de noviembre con el turno de fin de semana.

En lo que respecta a fábricas de Villaverde (Madrid) y Figueruelas (Zaragoza), Stellantis también ha decidido que paren unos días más a mayores. La primera parará también entre los días 27 y 30 de octubre. La segunda, por su parte, no tendrá activida los días 17 de octubre (en el turno de tarde) y entre el 19 y el 31 del mismo mes, con diferente afectación entre turnos.

Esta situación en Madrid y Zaragoza se une a los días que ya iban a parar: siete jornadas en el caso de la planta aragonesa y 14 en el de la madrileña.

Entregas

La noticia llega justo cuando hoy Stellantis comunicó los datos de entregas del tercer triemestre, en el que ha enviado 1,3 millones de coches, un incremento del 13% respecto al mismo período del año anterior. La mayor parte de este aumento se debió a Norteamérica, respaldado también por el crecimiento interanual en las regiones Europa Ampliada y Oriente Medio y África.

En concreto, Norteamérica registró una recuperación particularmente fuerte en el tercer trimestre, con un crecimiento de los envíos del 35% interanual, lo que se traduce en aproximadamente 104.000 unidades, hasta llegar a 403.000 vehículos en total.

Las ventas en Europa ampliada durante el tercer trimestre aumentaron aproximadamente en 38.000 unidades, lo que representa un incremento interanual del 8%, hasta llegar a 534.000 registros.

En las demás regiones de Stellantis, los envíos crecieron en 10.000 unidades netas en total, lo que representa un incremento interanual del 3%, impulsado principalmente por un aumento del 21% en Oriente Medio y África, parcialmente compensado por una modesta disminución del 3% en los envíos a Sudamérica.