Fiscalía rebaja a dos años de prisión la pena para un empresario de Vigo por fraude fiscal

El juzgado de lo Penal 2 de Vigo ha acogido este jueves una vista contra Anthony D.R., dueño de una empresa de Gondomar, acusado de haber defraudado a Hacienda más de 260.000 euros y que ha reconocido los hechos, por lo que el ministerio público ha rebajado su petición de condena de seis a dos años de prisión.