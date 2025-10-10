El comité de BorgWarner Vigo convoca una huelga indefinida

El comité de BorgWarner Emissions System Spain, formado por CIG, UGT, CC OO, CGT y USO, ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo miércoles, 15 de octubre.

El motivo es, según explican, que la dirección «viene incumpliendo el acuerdo en la negociación colectiva de octubre 2023 que obligaba a actualizar el encuadre de las categorías profesionales y puestos de trabajo recogidos en su convenio», acusando a la empresa de «mala fe negociadora», además de la «obstaculización» con el III Plan de Igualdad.

Según el comité, BorgWarner, que cuenta con tres centros de trabajo en el área (Zamáns, Nigrán y O Porriño), está recibiendo «una gran cantidad de fondos públicos». «Por lo que no entendemos la postura radical e incumplidora que toma la dirección actual», critican.