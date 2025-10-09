Optare entra en un proyecto con 4 firmas polacas que llevan fibra a casi 9 millones de hogares

La tecnológica viguesa Optare Solutions ha sido seleccionada por cuatro de las principales operadoras mayoristas de fibra hasta el hogar (FTTH) de Polonia —que ofrecen sus servicios a casi nueve millones de hogares— para diseñar una API común (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Los operadores Fiberhost —que actualmente llega a 1,4 millones de domicilios—, Nexera —otros 774.000—, Polski Światłowód Otwarty —más de 4 millones— y Światłowód Inwestycje —que atienden a otros 2,4 millones de hogares— impulsan esta iniciativa colaborativa para estandarizar las comunicaciones mayoristas de FTTH en el país.

El diseño de este estándar de comunicación se espera que esté disponible de forma pública y sea de adhesión voluntaria para todos los operadores del mercado. La creación de esta API común es «un paso estratégico que permitirá reducir significativamente el tiempo y los costes de integración para los nuevos Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) y wholesalers», afirma la empresa. Asimismo, facilitará la agilización de los procesos de acuerdo y la aceleración de las ventas.