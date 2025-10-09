Desde hoy tus transferencias podrían bloquearse si el nombre no coincide con el IBAN: así te afecta en Galicia

Desde hoy, el banco podrá bloquear tus transferencias si el nombre destinatario no coincide de forma exacta con el asociado al IBAN. La Unión Europea (UE) implanta este 9 de octubre una serie de medidas que afectan a los traspasos económicos de las entidades de la zona euro.

La medida no solo busca poner freno a los fraudes y acelerar los procesos garantizando que todos los usuarios dispongan de intercambios inmediatos. Ahora, cada vez que realices una transferencia el banco tendrá que comprobar que el nombre que introduces coincide con el del IBAN antes de autorizar el envío.

Hasta este cambio, las entidades europeas solo se fijaban en el número de cuenta a la hora de procesar pagos, aunque el nombre no coincidiese con el asociado al IBAN.

Cómo serán ahora las transferencias bancarias

En el momento en el que enviemos dinero a otra cuenta el banco tendrá que cotejar el nombre y el IBAN escritos en esa operación. Una vez cotejados recibiremos una de las siguientes indicaciones:

Coincidencia total : todos los datos cuadran y se valida la oposición.

: todos los datos cuadran y se valida la oposición. Coincidencia parcial : existen diferencias como letras cambiadas o ausencias de tildes. El usuario recibirá la advertencia y podrá revisar la información o continuar bajo su responsabilidad.

: existen diferencias como letras cambiadas o ausencias de tildes. El usuario recibirá la advertencia y podrá revisar la información o continuar bajo su responsabilidad. No hay coincidencia: el sistema informará de que los datos no cuadran y no permite avanzar en la operación.

Aunque recibamos una advertencia, esto no implica un bloqueo inmediato, incluso en los casos en los que no hay ninguna coincidencia entre el nombre escrito y el del IBAN. El usuario siempre tendrá la última decisión a la hora de enviar la transferencia, pero el banco tendrá que informarnos de que estos datos no cuadran e indicar que podemos proceder bajo nuestra cuenta y riesgo.

Nuevas obligaciones para los bancos europeos: transferencias inmediatas y sin comisiones

Esta medida de verificación no es el único cambio que introduce la medida europea. Desde hoy los bancos cuentan con las siguientes comisiones:

Todos los usuarios deberán tener acceso a transferencias inmediatas.

Las entidades bancarias no podrán cobrar comisiones extra por utilizar las transferencias inmediatas respecto a las establecidas para transferencias ordinarias.

Verificación de nombre del destinatario y el del IBAN antes de realizar la transferencia.

Protección frente a fraudes cuando el error provenga del banco o de fallos técnicos en el trámite.

Las estafas en auge

Esta nueva normativa busca responder al auge de las estafas y fraudes bancarios de la última década. Los bancos europeos han detectado un repunte de este tipo de delitos utilizando técnicas como el vishing, consistente en hacerse pasar por un empleado bancario durante una llamada; o el smishing, para el que se utiliza un SMS en el que los estafadores simulan ser el banco o una empresa de envíos.

El denominador común en la mayoría de estafas es la manipulación de la víctima para crearle una sensación de urgencia y que realicen el pago lo más rápido posible, sin fijarse en los detalles que puedan delatar la trampa. Con esta medida, tendremos un paso interpuesto que nos ayudará a ponderar mejor la situación y evitar el fraude.