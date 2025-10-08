Filosa vuelve a agitar Stellantis y sitúa a Cappellano para la recuperación en Europa

Antonio Filosa vuelve a agitar Stellantis. Esta vez, con un claro mensaje para la recuperación en suelo europeo. El CEO ha decidido que Jean-Philippe Imparato, hasta ahora jefe para la región Europa Ampliada, será tan solo el responsable de Maserati y de la red comercial Stellantis & You, dejando su puesto a Emanuele Cappellano, el nuevo elegido para pilotar la recuperación de la multinacional en el continente.

Tras el nombramiento de Joao Laranjo como director financiero a finales del pasado mes (tras la salida, por motivos personales, de Doug Ostermann), el consejero delegado de la marca ha decidido hacer más cambios en el Stellantis Leadership Team (SLT), es decir, el equipo de liderazgo de la compañía. Y no pocos.

Los principales tienen que ver con el ascenso (fulgurante) de Cappellano, que tras regresar a la firma en 2023 se situó como responsable para Sudamérica primero y como jefe de la unidad de furgonetas (Stellantis Pro One) desde junio de este año. Ahora, releva a Imparato (que fue el que anunció la plataforma STLA Small para Stellantis Vigo) como máximo responsable europeo.

Cappellano es, de nuevo, un hombre cercano a Antonio Filosa. Además, estuvo ayer mismo en la factoría de Balaídos, apareciendo en las fotografías con la furgoneta K9 número dos millones. «La planta ha evolucionado al ritmo de nuestras ambiciones», dijo sobre Stellantis Vigo, añadiendo: «Mi más sincero agradecimiento a José Luis Alonso Mosquera y a todos nuestros equipos por convertir el rendimiento industrial en una expresión colectiva de excelencia y propósito».

Más cambios

El otro cambio de calado realizado ahora por el CEO es la salida de Arnaud Deboeuf, que «dejará la compañía para seguir otras oportunidades». Su puesto como jefe global de producción (Global Head of Manufacturing) es para Francesco Ciancia, se reincorporará a Stellantis desde Mercedes-Benz.

«Su nuevo rol como Head of Global Manufacturing será crítico para nuestro éxito futuro, mientras avanzamos incansables para llevar la consistencia, eficiencia y competitividad de nuestros procesos de producción en todo el mundo a nuevos niveles», comentó el CEO Antonio Filosa.

Ciancia ya estuvo en FCA desde 2001, con responsabilidades como director de la planta de Kragujevac (Serbia), y como responsable de producción en Latinoamérica o Maserati.

Por otro lado, Herlander Zola, sucederá a Cappellano como jefe para Sudamérica y Grégoire Olivier, actualmente Head of China Strategy, es el nuevo responsable regional del área China y Asia Pacífico tras la salida de Philippe de Rovira.

Además, Samir Cherfan (jefe de la región Oriente Medio y África y Micromovilidad), Ralph Gilles (jefe de diseño) y el propio Grégoire Olivier se unirán al Stellantis Leadership Team.