Verano 2026
Ryanair recorta otros 1,2 millones de asientos en los aeropuertos regionales y elimina los vuelos a Asturias
La aerolínea irlandesa anuncia un nuevo tijeretazo a su operativa en los aeródromos más pequeños en protesta por el alza de tarifas de Aena al tiempo que crece en los grandes
Nuevo recorte de asientos de Ryanair por el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena. La aerolínea irlandesa ha anunciado que recortará 1,2 millones de plazas más durante el verano 2026. Uno de los principales afectados será Asturias, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto, según ha anunciado el consejero delegado de la 'low cost', Michael O'Leary.
La compañía traslada, así, parte de su operativa en los pequeños aeródromos españoles a los más grandes, pues al mismo tiempo que anunciaba el recorte de plazas en los aeropuertos regionales ha avanzado un crecimiento de 600.000 plazas más en los grandes aeródromos como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma. "Estos aeropuertos están llenos y pajaremos tarifas más altas, pero los aeropuertos vacíos son los que necesitan bajar sus tarifas", ha advertido O'Leary.
El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tarifas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. O'Leary cree que es necesario que Aena revierta esa subida en todos los aeropuertos y al mismo tiempo plantea que se bajen las tarifas todavía más en los aeropuertos regionales. "Aeropuertos como Valladolid o Jerez, con una capacidad del 20%, necesitan que las tarifas bajen al menos en un 50% para poder estimular el tráfico", ha defendido O'Leary.
El tijeretazo se suma al millón de plazas anunciado hace unas semanas para su operativa invernal, así como a las 800.000 plazas de este verano. Esto implicó el cierre de su base de Santiago de Compostela y la reducción de su operativa en un 80% en este aeropuerto. Además, eliminó todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y redujo su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En las Islas Canarias canceló el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jerez, que clausuró este verano.
