Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPmobility celebra los 35 años de su planta redondelana

OPmobility celebra los 35 años de su planta redondelana

OPmobility celebra los 35 años de su planta redondelana

Es tiempo de aniversarios en la industria de componentes. Si el fin de semana celebraba sus 20 años de vida Denso en Valadares, unos días antes fue el turno de la factoría de Redondela de OPmobility, la antigua Plastic Omnium, un hito que no quiso perderse el vicepresidente del grupo francés, Christian Kopp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents