Dos millones de K9... y mucho más

Que la actual generación de furgonetas de Balaídos es un éxito es innegable. Solo así se explica que el grupo que ahora pilota Antonio Filosa haya decidido replicar la fórmula en otras plantas como Mangualde, Ellesmere Port (Reino Unido), Argelia o Bursa (Turquía), que ensamblan los modelos vigueses. O que apuesten ahora por una versión low-cost compartida, también, con factorías ubicadas en países, lógicamente, de bajo coste. Pero sobre todo porque son un éxito de ventas que ha sobrepasado todas las previsiones: la empresa comunicó ayer que Vigo ha llegado a 2 millones de unidades.

Por sí misma la cifra ya dice mucho, porque muy pocos modelos a nivel mundial se acercan a semejante volumen tras apenas siete años en línea, pero haciendo memoria dice mucho más: 2 millones era la previsión que el antiguo Grupo PSA tenía para el proyecto K9 en toda la vida serie, es decir, para el periodo 2018-2028.

En román paladino, que Stellantis Vigo se ha adelantado tres años a la producción total prevista de las furgonetas K9, lo que da una idea del peso que estos modelos tienen en la cuenta de resultados no solo de la fábrica gallega (representan más del 60% de su producción, con 1.200 unidades diarias), sino de la propia multinacional.

Por eso para celebrar este hito, el grupo trajo a Vigo a los máximos responsables de la división Pro One, con Emanuele Cappelano y Costin Seydoux al frente. «Es un honor participar en este evento, que nos permite reafirmar el fuerte liderazgo de los vehículos comerciales ligeros de las marcas Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall y Peugeot fabricados en Vigo», declaró Cappelano.

Los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/ Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van suman ya 6,5 millones de unidades producidas que se reparten en tres generaciones diferentes (M49/59, B9 y K9, según sus códigos industriales), todos ellos modelos que se han fabricado desde 1996 y hasta la fecha en la factoría olívica. Desde que inició su actividad en 1958 con la Citroën AZU (un derivado del 2CV), Balaídos ha despachado más de 16 millones de vehículos y de ellos 8,2 millones son utilitarios ligeros, lo que supera levemente el 50% del volumen total de producción.

Que Stellantis apuesta por estos modelos se confirma también en la intención del grupo de extender su vida serie más allá de 2028 hasta 2032, como recogió FARO este pasado martes. Es decir, que las K9, que tantos éxitos han cosechado hasta la fecha, tienen todavía mucho futuro por delante.