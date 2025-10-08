Foro Económico prevé que Galicia crezca cerca del 3% también este año
R.S.
Foro Económico destaca el crecimiento «prolongado, constante y sólido» de Galicia en los últimos meses, motivo por el que estima que terminará 2025 con un aumento del PIB «cerca» del 3% con que cerró 2024, «pero por debajo».
El Foro presentó ayer el informe de coyuntura socioeconómica correspondiente al segundo trimestre de 2025. Su coordinador, Fernando González Laxe, fue el encargado de definir la evolución de la economía durante este periodo: «con un crecimiento prolongado, constante y sólido», pero «zigzageante». Este «zig-zag», que significa que por momentos se acercó y por momentos se alejó de la evolución de la economía española, se debió al comportamiento de la inversión privada y pública en Galicia, que subió, y al aumento también del consumo doméstico.
