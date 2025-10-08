Renault, obligada a pagar de media unos 1.200 euros a afectados gallegos en el cártel de los coches

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid ha dado la razón a los clientes que presentaron una demanda contra los fabricantes de coches por haber acordado precios que supusieron una subida en los costes de los vehículos para los clientes, entre los que se encuentran usuarios gallegos. En concreto, las 12 demandas resultas actualmente condenan a Renault al pago de una cantidad media de 1.200 euros por vehículo,.

La demanda ha sido presentada por el despacho BGI LAW en nombre de los clientes incorporados en la Asociación de Consumidores CUE-Galicia contra las diferentes marcas de vehículos que habrían participado de forma irregular en un cartel para evadir la competencia natural entre ellos.

En un comunicado, el despacho expone que estas condenas se producen «en base a la comisión de una práctica anticompetitiva, más los intereses devengados desde la fecha de la adquisición del vehículo».

«El denominado cártel de los fabricantes de coches fue denunciado en 2013 por la empresa automovilística SEAT, que fue la encargada de destapar toda una red de intercambio de información sensible de aspecto comercial por parte de 26 grupos empresariales del sector del automóvil "con la intención de no hacerse competencia entre ellos y mantener unos precios elevados», destaca Antonio Heredero, socio de BGI LAW.

Entre las compañías infractoras estarían empresas como Stellantis, oyota, Hyundai, Peugeot, o Ford, así como el resto de marcas generalistas y algunas de las consideradas como de lujo.