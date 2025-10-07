Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»

Stellantis Vigo avanza, no sin demora, en la preparación de sus futuros proyectos. Por un lado, con la lenta llegada de la plataforma industrial STLA Small y el modelo —al menos uno— asociado, la próxima generación del Peugeot 2008, cuyo nombre interno es P1X. Por otro, con las evoluciones de las furgonetas K9, tanto por su versión microhíbrida (MHEV, siglas en inglés para mild hybrid electric vehicle) como por la variante más básica tipo low-cost. Sobre esta última, el grupo continúa con su proceso de adjudicación de piezas, más básicas y baratas. Y tras la asignación de salpicaderos y asientos a proveedores del área como la salcedense SMRC o la viguesa Lear Corporation, también se ha vuelto a confiar en las plantas de OPmobility en Redondela y de la multinacional Lear en O Porriño. Eso sí, el grueso de los componentes se está asignando lejos Balaídos, con empresas en Portugal, China, Rumanía, Marruecos o Serbia.

Según pudo saber este medio, el proveedor antes conocido como Plastic Omnium y la planta de Lear —la que no está centrada en los asientos— forman parte del elenco reducido de firmas del área que participan en la K9 SCK, siglas en inglés para «asesina inteligente de costes» (Smart Cost Killer). Como ya avanzó FARO, se trata de una unidad con unos costes productivos más bajos, de entrada de mercado, y aunque en un principio apuntaba a producirse lejos de Balaídos, las adjudicaciones realizadas muestran que será una variante más de la familia viguesa.

SMRC Automotive Interiors Spain, de Salceda de Caselas, había resultado adjudicada para un nuevo salpicadero, parecido al que ya producen para las versiones actuales, pero mucho más sencillo. La planta de Valladares de Lear, por su parte, se encargará de la nueva armadura para los asientos, sin el costoso mecanismo mecánico.

Ahora, son otras dos firmas de la comarca viguesa las que participan en el proyecto. En lo que respecta a OPmobility Redondela, uno de los principales proveedores de Stellantis Vigo, se encargará de los parachoques. La fábrica porriñesa de Lear Corporation, en cambio, producirá la «pared» divisoria entre la cabina y el espacio de carga.

Retraso

Las mismas fuentes del sector consultadas apuntan a que este reparto de componentes está yendo con retraso y se están superando los plazos previstos inicialmente, lo mismo que pasa con la STLA Small y el P1X. Pero, sobre todo, explican que Stellantis está apretando para conseguir el precio más reducido posible, lo que lleva a que empresas lejos de Vigo y su área se estén llevando parte de las adjudicaciones.

Ahí están, por ejemplo, la lusa Simoldes o las plantas portuguesas de la alemana Kirchhoff. Desde Marruecos participarán, por ejemplo, Nanjing (que ya en su momento arrebató los climatizadores a Denso) o Yazaki, mientras que de China llegarán los neumáticos, de ZC Rubber. También figuran entre las agraciadas la zaragozana Algontec (piezas plásticas), la serbia Teklas o fabricantes italianos como Intercable o Marelli (en este caso, desde su planta de Rumanía).

Ahora está por ver cómo será esta K9 o qué nombre tendrá. Lo que sí se sabe es que la SCK se venderá en versión eléctrica y se comercializará de igual forma en las cuatro marcas de furgonetas que produce Stellantis en Vigo: Opel, Fiat, Peugeot y Citroën.