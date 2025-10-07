La profesión que te garantiza una jubilación de 3.000 euros al mes (y no es la que imaginas)

La pensión media de jubilación en España estuvo en los 1.570.5 euros el mes de agosto, por debajo del salario medio de 2.003,57 euros en 14 pagas al año. Sin embargo, hay un grupo de pensionistas que puedan disfrutar de la pensión máxima de jubilación en Galicia y el resto de comunidades: 3.267,60 euros al mes en 14 pagas. Pero son pocos los trabajos que nos pueden llevar a alcanzar esta cifra.

En este último año, las pensiones contributivas han subido, lo que también tiene un impacto en las pensiones máximas. Los jubilados que reciben esta prestación dentro del sistema público representan solo el 1,6% del total de pensionistas. Esto ya nos dice que este tipo de pensión cuenta con unos requisitos difíciles de alcanzar para la mayoría.

El sector con la jubilación más alta

El sector de la minería del carbón recibe una pensión media de 2.905,43 euros al mes, la mayor media del sistema. Estas cifras chocan con las de otros sectores como el marítimo, que apenas supera los 1.660 euros al mes o el de los autónomos, que perciben poco más de 1.000 euros.

Aunque esta pensión parezca elevada, debemos ponerla en contexto. La minería cuenta con cotizaciones especiales y condiciones laborales que reconocen la peligrosidad y la penosidad de esta actividad. Esto permite que quienes se dedican a este empleo puedan optar por la jubilación anticipada sin penalizaciones y disfrutar de una prestación por encima de lo habitual.

Si tu objetivo es alcanzar la deseada pensión máxima, pero no trabajas en este sector, debes tener en cuenta que los requisitos no están al alcance de todos.

Requisitos para alcanzar la pensión máxima

Para alcanzar ese máximo tan cotizado necesitas cumplir con tres requisitos ineludibles: la edad, el tiempo cotizado y las bases máximas de cotización. Estas tres condiciones deben cumplirse simultáneamente y demuestran una vida laboral con unas características específicas.

El primero de los requisitos es básico: alcanzar la edad legal de jubilación. En 2025 esta es de 66 años y 8 meses, con la única excepción de haber cotizado 38 años y 3 meses, en cuyo caso podremos jubilarnos a los 65.

Sobre el tiempo cotizado, si queremos optar al máximo legal debemos haber cotizado al menos 36 años y seis meses, aunque la mejor forma de asegurar que alcanzamos el 100% de la base reguladora es superar los 38 años cotizados. Además, como tercer requisito, habrá que cotizar por la base máxima durante gran parte de los últimos 25 años de trabajo.