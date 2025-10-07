Si trabajas en Galicia, esta es la razón por la que tu nómina podría bajar en 2026
Se trata de un mecanismo que busca fortalecer las pensiones
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es un conjunto de medidas que buscan fortalecer el sistema de pensiones a largo plazo y aligerar la carga de los trabajadores jóvenes a la hora de contribuir en las actuales. En el día a día, estas medidas tienen un impacto directo en tu nómina que podrías notar más a partir de 2026.
Este mecanismo, recogido en el Real Decreto-ley 2/2023 y publicado en el BOE, supone una cotización adicional para todos los trabajadores. Desde el 1 de enero de 2026 la cotización total será del 0,90%, correspondiendo un 0,75% a la empresa y un 0,15% para el trabajador.
Aunque el porcentaje de esta contribución aumenta el próximo año, en las rentas más altas la merma anual no pasará de los 95 euros, siendo proporcionalmente menor en rentas medias y bajas.
Cómo cambia el MEI cada año
El MEI es obligatorio para todos los trabajadores y se calcula como un porcentaje de la base de cotización. Esto implica que, cuanto más alta sea la nómina, mayor será la aportación. Sin embargo, tiene un tope máximo.
Solo quienes superen la base máxima de 63.180 euros en 2026 tendrán que soportar la totalidad de la deducción. La norma marca los incrementos previstos hasta el año 2050. En los próximos años, el reparto entre empresa y trabajador será el siguiente:
- 2025: 0,80% (0,67% empresa / 0,13% trabajador).
- 2026: 0,90% (0,75% / 0,15%).
- 2027: 1,00% (0,83% / 0,17%).
- 2028: 1,10% (0,92% / 0,18%).
- 2029–2050: 1,20% (1,00% / 0,20%).
Teniendo esto en cuenta, el trabajador podrá detectar cada año una mayor deducción. Además, la aplicación de la deducción es automática, por lo que no tendremos que realizar ningún trámite para que se nos aplique.
En el mes a mes, un trabajador con una nómina en bruto de 1.200 euros podrá notar un descuento de 1,80 euros; en el caso de una renta de 2.500 euros brutos la deducción puede llegar a los 3,75 euros.
