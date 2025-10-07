Galicia ya permite pagar los impuestos en bancos de 36 países de la Zona Sepa

Galicia da un nuevo paso hacia la simplificación administrativa con la entrada en vigor de la domiciliación de los pagos de impuestos en cuentas abiertas en entidades bancarias no colaboradoras dentro de la Zona Sepa, que abarca un total de 36 países. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) que regula este procedimiento, disponible hoy.

La nueva funcionalidad permitirá a la ciudadanía gallega domiciliar sus autoliquidaciones presentadas a través de la Oficina Virtual Tributaria (OVT) en cualquier entidad de crédito no colaboradora incluida en la Zona Sepa. Además, podrá emplearse para el pago de aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Atriga. El objetivo es garantizar que los pagos en euros sean tan seguros y eficientes como los realizados dentro de las fronteras nacionales, reforzando así la integración financiera europea.

Con esta medida, la Xunta continúa ampliando los medios disponibles para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de desplazamientos. Desde 2020, los contribuyentes gallegos disponen de múltiples canales de pago, como la domiciliación bancaria tradicional, el terminal punto de venta (TPV) virtual y físico, el giro postal en oficinas de Correos y a través de las PDA de los carteros rurales.