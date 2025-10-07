Filosa se focaliza en EE UU y proyecta inversiones por más de 8.500 millones

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, da máxima prioridad a la recuperación de EE UU. Según adelantó Bloomberg, la multinacional con planta en Vigo está planeando invertir alrededor de 10.000 millones de dólares (más de 8.580 millones de euros al cambio actual) en el gigante norteamericano, su mercado de referencia junto al europeo.

La inversión sería destinada a procesos de largo plazo que podrían canalizarse a las plantas para la reapertura, la contratación y la configuración de nuevos modelos en estados como Illinois y Michigan, cuyas fábricas ahora mismo se encuentran paralizadas. Con ello, Filosa busca recuperar el éxito pasado en marcas como Jeep, Dodge o Chrysler.

Según las fuentes consultadas por Bloomberg, las conversaciones siguen en marcha para definir estas importantes inversiones y no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni sobre el importe final ni sobre los proyectos previstos. El mismo medio recuerda que el anterior CEO, Carlos Tavares, había apostado por el traslado de las operaciones de producción e ingeniería a países de menor coste, como México, algo que ahora está bajo la lupa de Donald Trump. «El director ejecutivo está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de todas las inversiones futuras. Este proceso está en curso», se limitaron a comentar desde la empresa.

En Europa, en cambio, los planes del fabricante parecen estar ralentizándose. De hecho, en las últimas semanas se fueron concretando diferentes paros en casi una decena de factorías, incluidas las tres que tiene en España entre Vigo, Madrid y Zaragoza. Al mismo tiempo, parece más pendiente de la decisión final que tome Bruselas en cuanto al veto a los motores de combustión en 2035 y las multas por exceso de emisiones CO2 que de ejecutar las inversiones anunciadas en su momento en forma de gigafactorías de baterías (solo hay una de las tres anunciadas), modelos o plataformas industriales (como la STLA Small de Balaídos).

Stellantis no es la única que va a aumentar sus inversiones en EE UU para intentar mitigar los aranceles en su cuenta de resultados. La surcoreana Hyundai ya expresó en agosto que aumentaría su inversión en EE UU hasta los 26.000 millones de dólares (22.300 millones de euros) hasta 2028.