La compra de vivienda cae en España y modera su crecimiento al 2,2% en Galicia

La compraventa de viviendas modera su crecimiento al 2,2% en Galicia en agosto respecto a hace un año y en un contexto de caídas en el que casi todas las comunidades. Las transacciones han descendido un 3,5% en el conjunto de España. Se trata del primer descenso desde junio de 2024, según los Registradores de la Propiedad.

Los registradores dieron a conocer este lunes estos datos que suponen un avance de las cifras que manejan ya que se basan en el 92,9 % de los registros analizados. En concreto, en agosto se contabilizaron en España 47.800 compraventas registradas de vivienda, un mes que suele ser poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, explican los registradores en un comunicado.

Por su parte, las hipotecas formalizadas para la adquisición de una vivienda alcanzaron en toda España las 33.117 unidades, moderando su incremento interanual al 7,8 %.